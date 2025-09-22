مهربانی در مهر ماه؛
توزیع ۶۰۰ بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان جا مانده از تحصیل در شیراز
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز با برگزاری مراسمی ویژه، ۶۰۰ بسته لوازمالتحریر را برای دانشآموزان نیازمند تهیه و به منظور توزیع به انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش تحویل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، گفت: بازماندن کودکان از تحصیل به دلایل اقتصادی یا اجتماعی یک آسیب جدی است.
علی فاتحی ادامه داد: طرح "هزار کودک، هزار امید" با همکاری خیرین و آموزش و پرورش اجرا میشود تا حداقل یکهزار دانشآموز بازمانده از تحصیل بتوانند به مدرسه بازگردند.
وی افزود: این طرح به همراه نظام مراقبتهای اجتماعی و آموزشهای حقوقی و پیشگیری از آسیبها، میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی حوزه نوجوانان را کاهش دهد.
فاتحی بر ضرورت روزآمد بودن طرحهای تربیتی، نظارت دقیق بر مدارس در معرض خطر و لزوم همکاری دستگاهها برای ایجاد محیطی امن برای دانشآموزان تأکید کرد.
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی خیرین گفت: مجمع طی سالهای گذشته با چهار سرای خدمترسانی در شیراز، خدمات متنوعی شامل ارائه لوازم منزل، پوشاک، دارو و کتاب به نیازمندان ارائه کرده است و امروز نیز با حمایت خیرین توانستیم ۳۰۰ میلیون تومان برای تهیه ۶۰۰ بسته لوازمالتحریر اختصاص دهیم تا دانشآموزانی که توانایی مالی ندارند با کرامت به مدرسه بازگردند.
سیدعبدالرضا دستغیب افزود: خدمات مجمع تنها محدود به مسائل معیشتی نیست و ما با اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و مشارکت در پروژههای اجتماعی مانند آزادسازی زندانیان غیرعمد و حمایت از آموزش در مدارس، تلاش میکنیم الگویی از فرهنگ یاریرسانی و اندیشه انسانی ایجاد کنیم.
خدمات فرهنگی و الگوسازی اندیشیدند
نایب رئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز نیز در بخشی از سخنان خود بر اهمیت فرهنگسازی و ترویج اندیشیدن تأکید کرد: هدف ما این است که ارتباط بیشتری میان خدماتی که سراهای فرهنگ مهربانی ارائه میدهند و مردم نیازمند برقرار شود و این حرکت تنها محدود به کمکهای مادی نیست. ما به دنبال ایجاد مؤلفهای فرهنگی هستیم که اندیشه و الگوهای فکری را تغییر دهد و اگر بتوانیم اندیشهها را اصلاح کنیم، خدمات ما چند برابر اثرگذار خواهد شد.
عبدالمحمد طاهری افزود: از ده سال گذشته، مجمع با همکاری صدها خیر، خدمات متنوعی ارائه کرده است؛ از بستههای معیشتی و آموزشی گرفته تا فعالیتهای فرهنگی و مذهبی. ما بر این باوریم که تغییر اندیشه، مهمترین عامل مقابله با فقر اقتصادی و فرهنگی است و اهدای بستههای آموزشی همراه با لوازمالتحریر، در واقع در راستای پالایش فقر فرهنگی طراحی شدهاند و تنها کمک معیشتی نیستند.
طاهری با تأکید بر اهمیت حضور مستمر در محلات گفت:فرهنگ همیشه خرد و متنوع است؛ حتی در محلات کوچک، هر کوچه و هر جمعیتی نیازمند نگاه متفاوت است. ما در مجمع سعی میکنیم با تزریق الگوهای اندیشه درست، امکان عبور افراد از موانع اقتصادی و فرهنگی را فراهم کنیم تا هر فرد با هر توان مالی بتواند استعداد خود را شکوفا کند.
یکی از خیرین حاضر نیز با اشاره به انگیزه خود برای مشارکت گفت: همیشه نگران بودم که دانشآموزان با استعداد به دلیل فقر نتوانند تحصیل کنند و استعدادشان شکوفا شود و این اقدام کوچک میتواند مسیر آینده آنها را تغییر دهد و پایههای جامعه را برای فردای بهتر آماده کند.
فعالیتهای مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز نشان میدهد که همکاری میان نهادهای مردمی و سازمانهای دولتی، ضمن کاهش آسیبهای اجتماعی، میتواند امید و انگیزه را به کودکان و خانوادهها بازگرداند و نقش مؤثری در توانمندسازی اجتماعی ایفا کند و به گفته طاهری خدمات این مجمع، به ویژه در بخش فرهنگی و الگوسازی اندیشه، میتواند نسل آینده را برای زندگی بهتر آماده کند و پایههای جامعه را مستحکم سازد.
این اقدام بخشی از فعالیتهای مستمر مجمع برای حمایت از دانشآموزان و خانوادههای کمبرخوردار است و با حضور معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، برخی از مدیران آموزش و پرورش مدیرعامل و اعضای مجمع و جمعی از خیرین و فعالان فرهنگی در راستای حمایت از آیندهسازان جامعه در مجاورت سرای فرهنگ مهربانی واقع در بلوار شهید چمران برگزار شد.