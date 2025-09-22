به گزارش ایلنا از البرز، سیدجواد تهامی،، با اشاره به برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی برای زندانیان در ندامتگاه مرکزی کرج، اظهار کرد: در این دوره‌ها ۶۶۶ زندانی در رشته‌های مختلف از جمله آشپزی، خیاطی، برق ساختمان، صنایع چوب، جوشکاری، نانوایی سنتی و ماشینی، لوله‌کشی سرد و گرم، پیرایشگری مردانه و تابلوسازی برق آموزش دیدند.

وی با اشاره به اینکه دوره‌ها به صورت تخصصی و ادواری (استاد ـ شاگردی) در حال برگزاری است، افزود: علاوه بر این، ۱۱ دوره مهارت‌آموزی دیگر نیز با همکاری جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی استان در رشته‌های پرواربندی دام سبک، پرورش زنبورعسل و تولیدات صنایع چوب و چرم برای ۳۲۰ زندانی در حال اجراست.

تهامی در پایان با قدردانی از مسئولان و مربیان حرفه‌آموزی خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌ها علاوه بر اثرگذاری در بازاجتماعی کردن و اصلاح و تربیت زندانیان، نقش مهمی در بهبود آینده شغلی آنان ایفا می‌کند.

