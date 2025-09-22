خبرگزاری کار ایران
عبدالرزاق موسوی مطرح کرد؛

وزارت کشور در برابر فشار نمایندگان تسلیم شد/ انتصاب فرمانداران ۴ شهرستان فارس برخلاف قانون است

وزارت کشور در برابر فشار نمایندگان تسلیم شد/ انتصاب فرمانداران ۴ شهرستان فارس برخلاف قانون است
در پی انتصاب فرمانداران چند شهرستان در فارس و آنچه «تسلیم وزارت کشور در برابر فشار نمایندگان» خوانده شد، رئیس ستاد مرکزی دکتر پزشکیان در فارس با ارسال نامه‌ای به اسکندر مومنی وزیر وزیر کشور، روند شکل‌گرفته در انتصابات را مغایر قانون اساسی و تعهدات رئیس‌جمهور دانست و نسبت به نقض حقوق ملت هشدار داد.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: رئیس‌جمهور در میثاق‌نامه خود با مردم متعهد شدند و در سوگندنامه ریاست‌جمهوری هم سوگند یاد کردند که قانون اساسی را کامل اجرا، از حقوق ملت دفاع و شایستگان را برای اداره کشور برگزینند. عملکرد دولت و به‌ویژه حوزه وزارت کشور، تحت فشار نمایندگانی که به‌جز به منافع خود به چیز دیگری نمی‌اندیشند، برخلاف این را نشان داد.

در این میان، انتصاب فرمانداران ۴ شهرستان داراب، زرین‌دشت، جهرم و خفر در استان فارس و آن هم پس از یک سال کشمکش نمایندگان و وزارت کشور، برخلاف قانون با پیروزی نمایندگان پایان یافت.

در ادامه این نامه آمده است:جنابعالی به‌خوبی می‌دانید، قانون اساسی حق انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور را از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و به تبع آن و در حدود صلاحیت وزرا، استانداران و دولت می‌داند. و این امری بدیهی و پذیرفته‌شده در حقوق اساسی و نظام‌های سیاسی که اصول تفکیک قوا را پذیرفته‌اند می‌باشد. دلایل و پشتوانه عقلی و منطقی هم دارد، به صورت مشخص درموضوع انتصاب فرمانداران، استاندار باید پاسخگوی عملکرد مدیریت استان و شهرستان‌های مربوطه در مقابل مردم و مافوق باشد.

این نامه می افزاید: از طرفی، نمایندگان مجلس نیز جهت دفاع از حقوق ملت و در اجرای قوانینی که وضع می‌کنند، وظیفه نظارت بر قوه مجریه و وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه آن‌ها را بر عهده داشته تا از اجرای مطلوب قوانین اطمینان یابند. بر این اساس، قانون اساسی اصل تفکیک قوا را پذیرفته و لذا نمایندگان از دخالت در انتصابات و یا اعمال هرگونه فشاری بر قوه مجریه، وزیر و یا استاندار برای انتخاب افراد مورد نظر منع شده‌اند.

نقض این قانون تا جایی پیش رفته است که رهبری نظام به صراحت نمایندگان مجلس را در این مورد مخاطب قرار داده و از آنان می‌خواهد که از دخالت در انتصابات خودداری کنند: «شما نباید در انتصابات دخالت کنید.» و البته دلایل هم بیان می‌شود.

این در حالی است که همین نمایندگان در قانون اساسی هم سوگند یاد می کنند که از قانون اساسی اطاعت کنند. جای پرسش این است: نمایندگانی که خود را مطیع محض رهبری دانسته و ادعای تبعیت از ایشان میکنند و از طرفی سوگند می خورند که از قانون اساسی اطاعت و از حقوق ملت دفاع کنند، چگونه به خود اجازه می دهند برخلاف آن عمل کرده و از حدود مسئولیت قانونی تجاوز کرده و به وزارت کشور فشار آورند، وزارت کشور نیز با کمال تأسف، به جای حمایت حامیان دولت و استانداران منصوب خود و اجرای قانون که از تعهدات رئیس جمهور است، تسلیم خواسته ناحق نمایندگان و تخلف از قانون شود و امور یک یا چند شهرستان را مختل کرده تا گزینه مورد نظر نمایندگان منصوب شود؟!

آنچه در این ۴ شهرستان اتفاق افتاده است، هیچ سنخیتی با تعهد رئیس جمهور مبنی بر انتخاب شایستگان و اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق ملت ندارد. دخالت نمایندگان ناقض حقوق ملت و قانون اساسی است.

جناب آقای وزیر، این فرمانداران پاسخگوی نمایندگان هستند و یا استاندار؟ چه کسی باید قانون را اجرا کند؟ این سنت سیئه چه زمانی باید پایان یابد؟ رئیس جمهور و شما به عنوان نماینده ایشان متعهد شده اید که قانون اساسی را اجرا کنید و پاسخگوی مردم باشید. آیا با تن دادن به خواسته غیرقانونی نماینده به تعهد خود عمل کرده اید؟ مردم کجای این نحوه انتصاب و انتخاب هستند؟

