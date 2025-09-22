کاهش بیش از 20 درصدی بارندگی در استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، منصور ستوده در این باره گفت: در پنجمین سال خشکسالی پیاپی هستیم بطوریکه میزان بارندگی ها در سال آبی اخیر حدود 21 درصد نسبت به میانگین بلندمدت کاهش را نشان می دهد، لذا ضروری است شیوه و مدیریت مصرف آب مورد توجه اکید قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین گفت: مجموع مصارف استان از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در بخش های شرب، کشاورزی، صنعت و خدمات در حال حاضر حدود 1.58 میلیارد مترمکعب است که باید تا سال 1407 این میزان به 1.36 میلیارد مترمکعب برسد.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و اقدامات در دست اجرا تا سال 1407 میزان مصرف در بخش شرب 8 درصد و در بخش صنعت 16 درصد باید رشد داشته باشد اما در بخش کشاورزی باید از طریق رعایت الگوی کشت و بهبود سطح بهره وری 17 درصد صرفه جویی داشته باشیم.

ستوده همچنین تصریح کرد: با توجه به فرونشست سطح زمین بدلیل افزایش بی رویه برداشت ها از منابع آب زیرزمینی براساس برنامه های تنظیمی تا سال 1407 باید 23 درصد از میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی کاسته شده و در عوض در بخش آب های سطحی 16 درصد و در بخش پساب 162 درصد رشد داشته باشیم.

ستوده خاطرنشان کرد: برنامه های اقدام رفع ناترازی در استان با لحاظ استقرار جمعیت، ظرفیت های طبیعی استان و رعایت حدود تاب آوری آنها، ارتقاء بهره وری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و توجه ویژه به بازچرخانی آب و استفاده از منابع آب نامتعارف تعریف و ارائه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به اقدامات در دست اجرای این شرکت با هدف رفع ناترازی آب، اظهار داشت: احداث سد بالاخانلو و انتقال آب از سد طالقان جهت تامین بخشی از نیاز آب شرب 14 شهر و 194 روستای استان از جمله برنامه های این شرکت در بخش شرب می باشد.

وی همچنین از نصب کنتورهای هوشمند با هدف جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، انسداد چاه‌های غیرمجاز و اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری نیز به عنوان برنامه های این شرکت در حوزه کشاورزی یاد کرد.

