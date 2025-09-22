خبرگزاری کار ایران
English العربیه
در چهارمحال و بختیاری رخ داد؛

ورود یک خودرو به مغازه در شهرستان سامان سبب مصدوم شدن هشت نفر شد

سرپرست اورژانس استان چهارمحال و بختیاری و مدیر حوادث دانشگاه شهرکرد از مصدوم شدن هشت نفر در اثر ورود تریلی به یک مغازه در شهرستان سامان خبرداد.

به گزارش ایلنا، نرگس عسگری اظهارداشت : در این حادثه با ورود یک دستگاه خودرو سنگین به داخل یک مغازه در شهرستان سامان،متاسفانه ۸ نفر مصدوم شدند.

وی از اعزام ۳ آمبولانس و یک  دستگاه اتوبوس آمبولانس، به محل حادثه خبر داد.

به گزارش ایلنا، این حادثه در سی ویکمین روز از شهریور ماه سال جاری ودقایقی قبل رخ داده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

 

