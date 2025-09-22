ورود یک خودرو به مغازه در شهرستان سامان سبب مصدوم شدن هشت نفر شد

به گزارش ایلنا، نرگس عسگری اظهارداشت : در این حادثه با ورود یک دستگاه خودرو سنگین به داخل یک مغازه در شهرستان سامان،متاسفانه ۸ نفر مصدوم شدند.

وی از اعزام ۳ آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، به محل حادثه خبر داد.

به گزارش ایلنا، این حادثه در سی ویکمین روز از شهریور ماه سال جاری ودقایقی قبل رخ داده است.

