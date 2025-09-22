مدیرکل پزشک قانونی مازندران:
کاهش ۲ درصدی تلفات ناشی حوادث کار طی پنج ماهه نخست امسال
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: مرگومیر ناشی از حوادث کار طی پنجماهه نخست امسال ۴۲ نفر (۴۱ مرد و مابقی زن) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشت.
به گزارش ایلنا، علی عباسی با بیان اینکه از این موارد ۳۰ نفر متأهل و مابقی مجرد هستند، افزود: بر اساس آمارهای موجود در پنجماهه سال جاری سقوط از بلندی با ۲۸ فوتی رتبه اول مرگهای ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص میدهد و برقگرفتگی با ۱۷، جسم سخت با ۷، سایر با ۴ و برقگرفتگی با ۳ فوتی در رتبههای بعدی مرگ براثر حوادث کار قرار دارند.
وی افزود: در پنجماهه امسال بیشترین مرگهای ناشی از حوادث کار با ۱۶ مورد در مردادماه و کمترین آن با ۴ مورد در فروردینماه ثبت شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی این مدت شهرستانهای آمل با ۹، ساری با ۶ و بابل با ۵ به ترتیب بیشترین و شهرستانهای نکا، سوادکوه، محمودآباد و کلاردشت هرکدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ براثر حوادث کار را داشتند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان گفت: بیشترین سن مربوط به افراد ۵۱ تا ۶۰ سال با ۱۰ فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با ۲ فوتی کمترین آمار طی این پنج ماه گزارششده است.
عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی پنج ماه امسال ۳۸۸ (۳۱۶ مرد و مابقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشت.
عضو شورای قضایی استان ارزش نهادن به جان انسانها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاعرسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهمترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.