شمار قابل توجهی از محکومان در گلستان مشمول عفو معیاری شدند

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی در درباره عفو معیاری سال ۱۴۰۴ گفت: با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری، شمار قابل توجهی از محکومان در کشور و همچین استان گلستان مشمول عفو معیاری شدند.

وی افزود: عفو معیاری غیر از اینکه تدبیری قضایی با پیامدهای مثبت اجتماعی و بین‌المللی است بلکه نمونه‌ای شاخص از ترکیب عدالت کیفری و رافت اسلامی است.

وی گفت: اجرای چنین عفوی زمینه بازگشت محکومان به جامعه را فراهم می‌آورد و علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، یک اقدام حمایتی نسبت به خانواده زندانیان است. کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت پیوندهای خانوادگی، و افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی از جمله دستاوردهای این اقدام است.

وی بیان کرد: عفو معیاری بار دیگر نشان داد جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با رعایت اصول قانونی و احترام به حقوق بشر، به بازپروری اجتماعی اهمیت می‌دهد و ظرفیت‌های ایران برای تعامل سازنده در حوزه عدالت کیفری و حقوق بشر را برجسته می‌کند.

