بارندگی در مازندران؛ ترافیک مقطعی و هشدار ریزش سنگ در محورهای کوهستانی

رئیس پلیس‌ راه مازندران از بارندگی در استان و ترافیک مقطعی اما روان در محورهای مواصلاتی خبر داد و نسبت به‌احتمال ریزش سنگ در مسیرهای کوهستانی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس‌راه مازندران با اشاره به شرایط جوی و ترافیکی استان، اعلام کرد: در حال حاضر بارندگی در محورهای استان گزارش‌شده و ترافیک در مسیرهای مواصلاتی به‌صورت مقطعی پرحجم اما روان است. خوشبختانه تا این لحظه، هیچ‌گونه محدودیت ترافیکی اعمال نشده است.

وی با هشدار نسبت به‌احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، از رانندگان خواست بااحتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند و به توصیه‌های ایمنی توجه داشته باشند.

سرهنگ عبادی افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس‌راه استان به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره تلفن‌های ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۰۱۱-۲۱۸۲۴۴۲۰ آماده ارائه آخرین اطلاعات وضعیت راه‌ها و پاسخگویی به هم‌وطنان است.

وی در پایان تأکید کرد: رانندگان و مسافران گرامی پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت مسیرها اطلاع حاصل کرده و با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و بی‌خطر برای خود و دیگران رقم بزنند.

