فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد؛

عربده کشان میدان کشوری در چنگال پلیس

فرمانده انتظامی استان ایلام از شناسایی و دستگیری ۳ نفر عاملان اصلی ایجاد رعب و تخریب اموال یک واحد صنفی در شهر ایلام خبر داد و گفت: این افراد کمتر از ۷ ساعت پس از وقوع حادثه، و طی دو عملیات دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، سردار جمال سلمانی اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر درگیری و تخریب شیشه‌های یک کافه توسط چند نفر با استفاده از چوب و قمه، بلافاصله ماموران انتظامی جهت  بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران انتظامی مشخص شد ۳نفر با سر وروی پوشیده به داخل یک کافه در سطح میدان کشوری شهر ایلام آمدند که  پس از شکستن شیشه‌ها و تخریب بخشی از وسایل کافه از محل متواری شدند .

این مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد : ماموران انتظامی طی هماهنگی با دادستان مرکز استان و با انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی، موفق شدند هر ۳ متهم و مخفیگاه آنان را شناسایی و آنها در کمتر از ۷ ساعت در ۲ عملیات جداگانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه متهمان علت وانگیزه خود را اختلاف شخصی با صاحب کافه عنوان کردند تصریح کرد : هر ۳ متهم  پس از تشکیل پرونده  جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردارسلمانی در ادامه با تقدیر از همکاری خوب دستگاه قضائی و حمایت های دادستان مرکز استان با تأکید بر برخورد بی‌امان با هرگونه رفتار مجرمانه گفت: افرادی که تصور می‌کنند می‌توانند با عربده‌کشی، تخریب اموال یا ایجاد ناامنی برای شهروندان عرض اندام کنند، باید بدانند که پلیس با همکاری دستگاه قضائی با قاطعیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن‌ها را شناسایی و بدون اغماض برخورد می کند و هیچ فرد یا گروهی اجازه ندارد امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کند و در برابر قانون مصون نخواهند بود.

