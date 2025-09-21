به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری، استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح نخستین رام قطار پنج‌ستاره در بندرعباس، این رویداد را اقدامی ارزشمند در مسیر ارتقای خدمات حمل و نقل ریلی دانست و گفت: این پروژه با تفکر جمعی و اهتمام جدی دستگاه‌ها محقق شد و نشان داد که مطالبه‌گری و نگاه کارشناسی می‌تواند منجر به نتایج بزرگ شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای استفاده از این قطار افزود: علاوه بر سفر هفتگی بندرعباس به مشهد، سفرهای تهران ـ بندرعباس نیز به صورت منظم برقرار خواهد شد.

آشوری با تاکید بر موقعیت استراتژیک هرمزگان تصریح کرد: این استان به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال ـ جنوب و جنوب ـ شرق، نقش محوری در شبکه ریلی کشور دارد و توسعه این بخش باید بر پایه رویکرد علمی و کارشناسی دنبال شود.

استاندار هرمزگان همچنین از تلاش‌ها و حمایت‌های همه دستگاه‌های دست‌اندرکار در تحقق این پروژه قدردانی کرد و گفت: امروز شاهد گشایش جدیدی در صنعت حمل و نقل استان هستیم که می‌تواند علاوه بر توسعه گردشگری، به ارتقای رفاه مردم نیز منجر شود.

