استاندار هرمزگان: بندرعباس به کانون حملونقل ریلی جنوب تبدیل میشود +فیلم
استاندار هرمزگان در آیین بهرهبرداری از نخستین قطار پنجستاره بندرعباس گفت: راهاندازی این رام حاصل پیگیریها و کار کارشناسی است و توسعه خطوط ریلی استان با نگاه علمی ادامه خواهد یافت تا هرمزگان جایگاه واقعی خود را در کریدور شمال ـ جنوب تثبیت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری، استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح نخستین رام قطار پنجستاره در بندرعباس، این رویداد را اقدامی ارزشمند در مسیر ارتقای خدمات حمل و نقل ریلی دانست و گفت: این پروژه با تفکر جمعی و اهتمام جدی دستگاهها محقق شد و نشان داد که مطالبهگری و نگاه کارشناسی میتواند منجر به نتایج بزرگ شود.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای استفاده از این قطار افزود: علاوه بر سفر هفتگی بندرعباس به مشهد، سفرهای تهران ـ بندرعباس نیز به صورت منظم برقرار خواهد شد.
آشوری با تاکید بر موقعیت استراتژیک هرمزگان تصریح کرد: این استان به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال ـ جنوب و جنوب ـ شرق، نقش محوری در شبکه ریلی کشور دارد و توسعه این بخش باید بر پایه رویکرد علمی و کارشناسی دنبال شود.
استاندار هرمزگان همچنین از تلاشها و حمایتهای همه دستگاههای دستاندرکار در تحقق این پروژه قدردانی کرد و گفت: امروز شاهد گشایش جدیدی در صنعت حمل و نقل استان هستیم که میتواند علاوه بر توسعه گردشگری، به ارتقای رفاه مردم نیز منجر شود.