به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در آیین بهره‌برداری این پروژه گفت: در دولت چهاردهم، تعداد شهرهای برخوردار از قطارهای پنج‌ستاره از ۶ به ۱۰ شهر افزایش یافته و امروز بندرعباس به جمع این شهرها پیوست.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی بندرعباس افزود: راه‌آهن این شهر به‌عنوان دروازه ورودی شبکه ریلی کشور، حلقه‌ای مهم در کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب است و می‌تواند بار ترانزیتی کشورهای آسیای میانه و روسیه را به بنادر جنوبی منتقل کند.

به گفته ذاکری، توسعه زیرساخت‌های ریلی هرمزگان در سه سال آینده ظرفیت جابه‌جایی بار را از ۵ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن افزایش خواهد داد. او همچنین از افزایش سرعت قطارها به ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت، کاهش زمان سفر و بهبود ایمنی به‌عنوان برنامه‌های راهبردی این شرکت یاد کرد.

مدیرعامل راه‌آهن در ادامه اعلام کرد: در شش ماه نخست امسال، بار ریلی استان هرمزگان ۱۴ درصد و میزان تخلیه بار ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. همچنین روند کاهش سوانح ریلی در سال‌های اخیر ادامه یافته که این نشان از ارتقای ایمنی شبکه دارد.

ذاکری با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا افزود: تا پایان امسال کریدور چابهار ـ زاهدان نیز فعال خواهد شد و ظرفیت حمل بار در محور جنوب ـ شمال و بالعکس از ۶۰ میلیون تن فراتر می‌رود. این توسعه نه‌تنها هزینه‌های حمل و نقل را کاهش می‌دهد، بلکه سطح رفاه مردم را نیز ارتقا خواهد داد.

حجم ویدیو: 78.39M | مدت زمان ویدیو: 00:01:01 دانلود ویدیو

انتهای پیام/