مدیرکل راهداری فارس خبرداد؛
آغاز عملیات تعریض و بهسازی محور مرودشت-فتحآباد
آیین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور مرودشت-فتحآباد با حضور مسئولان استان فارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این پروژه که به طول ۹ کیلومتر اجرا میشود، از مرودشت تا دوراهی فتحآباد ۷ کیلومتر و دو کیلومتر دیگر در محدوده روستای عمادآباد قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس در این مراسم جزئیات پروژه را تشریح و با اشاره به اهمیت آن در توسعه زیرساختهای حملونقل شهرستان مرودشت گفت: این پروژه با پیگیریها و حمایتهای مستمر نماینده شهرستان در مجلس، فرماندار تلاشگر و حمایت ویژه استاندار فارس و معاونت عمرانی استانداری به مرحله اجرا رسیده و امروز کلنگ آن به زمین زده شد. این طرح هدیهای ارزشمند از سوی دولت وفاق ملی به مردم شهرستان مرودشت است.
علیرضا امیری به مشخصات فنی پروژه اشاره کرد و افزود: این پروژه شامل بهسازی و تعریض محوری به طول ۹ کیلومتر است که پیمانکار آن از میان شرکتهای توانمند و بومی شهرستان انتخاب شده و از جمله پیمانکاران قدرتمند استان فارس به شمار میرود.
وی درباره نحوه تأمین منابع مالی و اجرای پروژه حاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است و انتظار میرود با همت نماینده مردم و کمیته برنامهریزی فرمانداری، پیمانکار بتواند پروژه را در کوتاهترین زمان ممکن اجرا و تقدیم مردم شهرستان کند.