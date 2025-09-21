به گزارش ایلنا، این پروژه که به طول ۹ کیلومتر اجرا می‌شود، از مرودشت تا دوراهی فتح‌آباد ۷ کیلومتر و دو کیلومتر دیگر در محدوده روستای عمادآباد قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در این مراسم جزئیات پروژه را تشریح و با اشاره به اهمیت آن در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان مرودشت گفت: این پروژه با پیگیری‌ها و حمایت‌های مستمر نماینده شهرستان در مجلس، فرماندار تلاشگر و حمایت ویژه استاندار فارس و معاونت عمرانی استانداری به مرحله اجرا رسیده و امروز کلنگ آن به زمین زده شد. این طرح هدیه‌ای ارزشمند از سوی دولت وفاق ملی به مردم شهرستان مرودشت است.

علیرضا امیری به مشخصات فنی پروژه اشاره کرد و افزود: این پروژه شامل بهسازی و تعریض محوری به طول ۹ کیلومتر است که پیمانکار آن از میان شرکت‌های توانمند و بومی شهرستان انتخاب شده و از جمله پیمانکاران قدرتمند استان فارس به شمار می‌رود.

وی درباره نحوه تأمین منابع مالی و اجرای پروژه حاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است و انتظار می‌رود با همت نماینده مردم و کمیته برنامه‌ریزی فرمانداری، پیمانکار بتواند پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا و تقدیم مردم شهرستان کند.

