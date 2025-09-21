به گزارش ایلنا از البرز، فرشاد فیض‌اللهی، عضو شورای اسلامی شهر مشکین‌دشت، در جلسه رسمی شورا که با حضور حقیقی‌مقدم، مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری البرز و شهردار برگزار شد، اظهار داشت: دوره ششم مدیریت شهری مشکین‌دشت با روحیه جهادی وارد میدان خدمتگزاری شده و با هدف ارائه خدمات متفاوت و مؤثر به شهروندان، مصمم به فعالیت در فضای همدلی و همکاری است.

وی افزود: امیدواریم خدمات صادقانه مدیریت شهری مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته و به افزایش رضایتمندی مردم منجر شود. همچنین تقویت تعاملات میان مجموعه مدیریت شهری و استانداری البرز می‌تواند روند مانع‌زدایی و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان را تسریع کرده و به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کمک کند.

فیض‌اللهی در پایان تأکید کرد: این دوره مدیریت شهری با روحیه جهادی و همدلی اعضا تلاش می‌کند پروژه‌ها و خدماتی را به مردم ارائه دهد که تجربه‌ای متفاوت و ملموس از خدمتگزاری در شهر را رقم بزند.

