رییس جهاد کشاورزی استان:
خرید ۴۰ هزار تن سیب صنعتی از باغداران آذربایجانغربی / صدور بیش از ۲۰۰ اخطاریه برای فروشندگان غیرمجاز
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از خرید بیش از ۴۰ هزار تن سیب صنعتی از باغداران استان خبر داد و گفت: کارخانههای فرآوری موظف به تأمین محصول مورد نیاز خود از مراکز مجاز هستند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا اصغری در گفت و کو با خبرنگاران، با اشاره به سطح ۶۵ هزار هکتاری باغات سیب در آذربایجانغربی اظهار داشت: پیشبینی میشود امسال بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن سیب از باغات استان برداشت شود که از این میزان، حدود ۳۵۰ هزار تن آن درجه سه بوده و برای صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه مراکز خرید دارای مجوز، سیب درجه سه را با نرخ توافقی از باغداران خریداری میکنند، افزود: این اقدام با هدف کاهش هزینهها و جمعآوری بهداشتی سیبهای زیر درختی انجام میشود.
اصغری با هشدار نسبت به فعالیت فروشندگان غیرمجاز سیب گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ اخطاریه برای این افراد صادر شده و در صورت ادامه تخلف، محصولات آنها جمعآوری خواهد شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با بیان اینکه عرضه کنار جادهای سیب علاوه بر بینظمی در بازار، تهدیدی برای سلامت عمومی و عامل بروز تصادف است، خاطرنشان کرد: کارخانههای پوره و کنسانتره تنها مجاز به خرید سیب از مراکز رسمی هستند.
وی در پایان اظهار کرد: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از تولیدات باغی استان بهصورت صنعتی فرآوری و صادر میشود که سیب درختی سهمی ۳۰ درصدی در این فرآوری دارد.