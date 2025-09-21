بیش از ۲۰ پروژه عمرانی و اجتماعی در محلات محروم در حال اجراست

به گزارش ایلنا از البرز، علی سلگی، شهردار مشکین‌دشت، در جلسه رسمی شورای اسلامی این شهر که با حضور حقیقی‌مقدم، مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد در محلات محروم، اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت خود تلاش کردیم خدمات صادقانه ارائه دهیم، به وعده‌ها عمل کنیم و از ورود به حواشی بی‌ثمر پرهیز داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۲۰ پروژه فعال در سطح شهر در حال اجراست، افزود: امیدواریم با حمایت مدیران شهرستانی و استانی بتوانیم این پروژه‌ها را طبق زمان‌بندی به سرانجام برسانیم.

شهردار مشکین‌دشت تأکید کرد: پروژه‌های متعددی در محلات هدف قرارگاه اجتماعی استان با همدلی اعضای شورای اسلامی شهر طراحی و اجرا شده که بهره‌برداری از آن‌ها موجب ارتقای سطح خدمات شهری، توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی خواهد شد.

سلگی با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری مشکین‌دشت خود را متعهد به اهداف دولت در حوزه محرومیت‌زدایی، تکریم شهروندان و کار جهادی می‌داند و در این مسیر با سایر نهادها همکاری نزدیک دارد.

