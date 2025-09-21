خبرگزاری کار ایران
بهزیستی البرز رتبه نخست جشنواره شهید رجایی را کسب کرد / تجلیل از مدیر شیرخوارگاه امام علی (ع) کرج

اداره‌کل بهزیستی استان البرز در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی سال ۱۴۰۳، موفق به کسب رتبه اول گروه «سلامت و رفاه اجتماعی» جشنواره شهید رجایی شد. در این مراسم همچنین از رحیمه صبوری، مدیر شیرخوارگاه امام علی (ع) کرج، به‌عنوان یکی از چهره‌های شایسته تقدیر در بخش «روایت نصر» تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی استان البرز امروز با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز و توحید شیری‌زاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در سالن میلاد کرج برگزار شد و برترین دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف معرفی و تقدیر شدند.

در این مراسم، اداره‌کل بهزیستی البرز با تجمیع شاخص‌های عمومی و اختصاصی در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳، موفق شد رتبه نخست گروه «سلامت و رفاه اجتماعی» را به دست آورد. وجیهه محمدی فلاح، مدیرکل بهزیستی استان، این موفقیت را نتیجه تلاش بی‌وقفه و روحیه خدمتگزاری کارکنان دانست و از همکاران خود به دلیل همراهی و همدلی در خدمت به جامعه هدف قدردانی کرد.

محمدی فلاح با بیان اینکه جشنواره شهید رجایی فرصتی برای رقابت سالم میان دستگاه‌ها و بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی است، افزود: بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شش گروه اصلی انجام شد که در نهایت، از میان ۷۴ دستگاه، ۶ دستگاه به عنوان برترین‌های استان معرفی شدند.

وی همچنین به بخش «روایت نصر» اشاره کرد و گفت: در این بخش، ۱۴ نفر از فعالان حوزه روایت نصر و جنگ ۱۲ روزه شایسته تقدیر شناخته شدند که از جمله آن‌ها رحیمه صبوری، مدیر شیرخوارگاه امام علی (ع) بهزیستی شهرستان کرج بود. وی به دلیل خدمات ارزنده خود در نگهداری و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، به‌ویژه در شرایط سخت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مورد تجلیل قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی البرز در پایان ضمن قدردانی از تلاش همکاران مجموعه تأکید کرد: این موفقیت دستاورد همدلی و کوشش تمامی کارکنان است و امیدوارم در سایه الطاف الهی، همواره در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و خدمت به مردم موفق باشیم.

