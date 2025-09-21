بهزیستی البرز رتبه نخست جشنواره شهید رجایی را کسب کرد / تجلیل از مدیر شیرخوارگاه امام علی (ع) کرج

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی استان البرز امروز با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز و توحید شیری‌زاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در سالن میلاد کرج برگزار شد و برترین دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف معرفی و تقدیر شدند.

در این مراسم، اداره‌کل بهزیستی البرز با تجمیع شاخص‌های عمومی و اختصاصی در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳، موفق شد رتبه نخست گروه «سلامت و رفاه اجتماعی» را به دست آورد. وجیهه محمدی فلاح، مدیرکل بهزیستی استان، این موفقیت را نتیجه تلاش بی‌وقفه و روحیه خدمتگزاری کارکنان دانست و از همکاران خود به دلیل همراهی و همدلی در خدمت به جامعه هدف قدردانی کرد.

محمدی فلاح با بیان اینکه جشنواره شهید رجایی فرصتی برای رقابت سالم میان دستگاه‌ها و بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی است، افزود: بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شش گروه اصلی انجام شد که در نهایت، از میان ۷۴ دستگاه، ۶ دستگاه به عنوان برترین‌های استان معرفی شدند.

وی همچنین به بخش «روایت نصر» اشاره کرد و گفت: در این بخش، ۱۴ نفر از فعالان حوزه روایت نصر و جنگ ۱۲ روزه شایسته تقدیر شناخته شدند که از جمله آن‌ها رحیمه صبوری، مدیر شیرخوارگاه امام علی (ع) بهزیستی شهرستان کرج بود. وی به دلیل خدمات ارزنده خود در نگهداری و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، به‌ویژه در شرایط سخت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مورد تجلیل قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی البرز در پایان ضمن قدردانی از تلاش همکاران مجموعه تأکید کرد: این موفقیت دستاورد همدلی و کوشش تمامی کارکنان است و امیدوارم در سایه الطاف الهی، همواره در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و خدمت به مردم موفق باشیم.

