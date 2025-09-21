توضیحات شهردار رشت پیرامون حواشی ایجاد شده در خصوص معاونت عمرانی شهرداری رشت

به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی، شهردار رشت امروز ۳۰ شهریور در صحن علنی شورای اسلامی شهر، با اشاره به برخی حواشی مطرح‌شده پیرامون معاونت عمرانی شهرداری، توضیحاتی ارائه داد و گفت: حوزه معاونت عمرانی یکی از پویاترین، منظم‌ترین و سالم‌ترین بخش‌های شهرداری است و امروز در اقصی نقاط شهر پروژه‌های عمرانی متعددی در حال اجراست.

وی افزود: در شرایط سخت اقتصادی که تأمین درآمد برای شهرداری دشوار است، مجموعه مدیریت شهری توانسته با برنامه‌ریزی اقدامات مؤثری انجام دهد.

شوقی در ادامه اذعان داشت: در این مدت ۳۳ قرارداد آسفالت و ۱۴ قرارداد ترمیم نوار حفاری به مساحت حدود ۹۵۵ هزار مترمربع اجرا شد که از این حجم، تنها حدود ۱۰۰ مترمربع نیازمند اصلاح بود که پیمانکار مربوطه بدون هیچ‌گونه پرداخت مالی نسبت به اصلاح کار اقدام کرد.

شهردار رشت با اشاره به اینکه تمام اقدامات معاونت عمرانی قابل دفاع است و نباید به این مجموعه اجحاف شود بیان داشت: در طی دو سال گذشته پروژه‌های متعددی در سطح شهر از جمله تقاطع‌های غیرهمسطح، محور شهید سلیمانی ژ۵، بازگشایی خیابان سعدی به سرگل، لب آب به رودبارتان، ساماندهی تالاب عینک و ده‌ها پروژه کوچک و بزرگ دیگر اجرا و یا در حال تکمیل هستند.

شوقی اذعان داشت: علاوه بر این، حدود ۱۸ هزار متر سالن در حوزه پسماند در رشت ساخته شده و تنها یک سالن ۶۰۰۰ متری با اعتباری حدود ۲۵۰ میلیارد تومان در شرکت کود آلی گیلان به بهره‌برداری رسیده است. همچنین پروژه‌هایی نظیر تکمیل سالن ورزشی بوستان ملت که سال‌ها رها شده بود، پل ۲۰ متری گاز گلسار به جاده پیربازار و سایر طرح‌های عمرانی، در دست اجرا قرار دارند.

وی خاطر نشان کرد: این فضا و همدلی که در مجموعه مدیریت شهری شکل گرفته منتج به کار و خدمت شده است و از رسانه‌ها انتظار دارم واقعیات موجود در حوزه عمرانی و مالی شهرداری را منعکس کنند.

