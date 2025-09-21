به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی امروز در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی که به همت و مدیریت توحید شیری‌زاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در سالن همایش‌های میلاد کرج برگزار شد، اظهار کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۳ بر اساس شاخص‌های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در محورهایی چون مسئولیت‌پذیری، تکریم ارباب‌رجوع و انجام وظایف مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت از هشت مدیر برتر تقدیر شد.

وی افزود: در بخش دیگری از این جشنواره نیز از ۱۴ نفر فعال در حوزه «روایت نصر» و خدمات‌رسانی در جریان جنگ ۱۲ روزه تجلیل شد؛ افرادی که نقش مؤثری در تأمین ایمنی، امنیت و پشتیبانی ایفا کرده‌اند.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه مدیران البرز هم‌پیمان شده‌اند با روحیه‌ای جهادی و انقلابی در مسیر خدمتگزاری گام بردارند، تأکید کرد: هدف اصلی ما افزایش رضایتمندی عمومی و ارائه خدمات شایسته به مردم است.

استاندار البرز در پایان از همراهی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و گفت: همه ما موظفیم در حوزه‌های مختلف برای ارتقای کیفیت خدمات و تحقق مطالبات مردم تلاش مضاعف داشته باشیم.

دستگاه های استانی مورد تقدیر در روایت نصر

محمد باقر خلفی ، مدیر عامل جمعیت هلال احمر

احمد مهدوی، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی

حمید مسعودی، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

رحیمه صبوری، رئیس شیرخوارگاه امام علی(ع)

امیرحسین دانش کهن، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

سید پیمان جزایری، مدیر عامل شرکت پخش فراوردههای نفتی

ابوالفضل کبریایی، مشاور عالی و مدیر کل حوزه استاندار

گرشاسب جمشیدنژاد، مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم (سهامی خاص)

سید رضا غفاریان، مدیر عامل شرکت گاز

مسعود خواجه‌وند، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق

مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج

خلیل یارمحمدی، رئیس اتحادیه نانوایان

مهرابی، مدیر کل حوزه هنری

دستگاه های برتر البرز در گروه های ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور

وجیهه محمدی فلاح، مدیر کل بهزیستی (گروه سلامت و رفاه اجتماعی)

حمیدرضا نامداری، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب (گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت)

فرزین بهنامی فر، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی (گروه اقتصادی و مالی)

مسعود جوادی، مدیر کل استاندارد (گروه عمومی، قضایی و امنیتی)

عبدالرضا بازدار، مدیر کل جهاد کشاورزی (گروه تولیدی)

ابراهیم شریفی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی (گروه فرهنگی، علمی و آموزشی)

دستگاه های برتر البرز در جوایز موضوعی

رضا برهانی‌نیا، مدیرکل امور مالیاتی

شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.

