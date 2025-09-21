خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان خبر داد؛

آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه فلک‌الافلاک با همکاری سپاه برای ثبت جهانی

آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه فلک‌الافلاک با همکاری سپاه برای ثبت جهانی
کد خبر : 1689199
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه فلک‌الافلاک خرم‌آباد با همکاری سپاه پاسداران خبر داد و گفت: هدف از این کاوش‌ها، انتشار مطالعات علمی و تکمیل پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عطا حسن‌پور امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از ثبت جهانی دره خرم‌آباد، به دستور استاندار با هدف رفع مشکلات پس از ثبت جهانی تشکیل شد و کارگروهی متشکل از مدیران، نخبگان و کارشناسان، برنامه‌ریزی‌های گردشگری و حفاظت از این مجموعه جهانی را بر عهده گرفت. 

وی با اشاره به اینکه تپه فلک‌الافلاک به دلیل گستردگی کاوش‌های باستان‌شناسی از پرونده ثبت جهانی دره خرم‌آباد بازمانده است، گفت: یونسکو ثبت جهانی این اثر را مشروط به تکمیل کاوش‌ها و انتشار مطالعات علمی کرده است. 

حسن‌پور درباره وضعیت دره خرم‌آباد پس از ثبت جهانی اظهار کرد: در حال حاضر، فعالیت‌هایی در زمینه زیرساخت‌ها و مسیرهای دسترسی به غارهای ثبت جهانی شده در حال انجام است و تکمیل موزه باستان‌شناسی فلک‌الافلاک نیز در دستور کار قرار دارد. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان با بیان اینکه کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه فلک‌الافلاک از روز سه شنبه، ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴، به سرپرستی دکتر حمزه قبادی آغاز شده است، تصریح کرد: یونسکو پیش‌تر اعلام کرده بود که تپه فلک‌الافلاک پتانسیل‌های لازم برای ثبت جهانی را دارد، اما باید با تداوم کاوش‌ها و انتشار گزارش‌ها در نشریات علمی معتبر، ارزش‌های آن اثبات شود. 

حسن‌پور با اشاره به همکاری سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در این پروژه گفت: مجموعه فلک‌الافلاک در محدوده سپاه قرار دارد و با کمک و همراهی این نهاد بویژه فرمانده سپاه استان سردار باقری، تیم باستان‌شناسی در تپه مستقر شده است. 

وی در پایان درباره مدت زمان کاوش‌ها گفت: این کاوش‌ها به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت و نتایج آن پس از تکمیل، در نشریات معتبر علمی منتشر و به یونسکو ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی