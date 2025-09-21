خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار فارس مطرح کرد؛

مدیران موظف‌اند در چارچوب گفتمان دولت منتخب عمل کنند

مدیران موظف‌اند در چارچوب گفتمان دولت منتخب عمل کنند
کد خبر : 1689192
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس با تشریح ماهیت حقوقی انتخابات، آن را مبتنی بر عقد وکالت دانست و گفت: مدیران موظف‌اند در چارچوب گفتمان دولت منتخب مردم عمل کنند و خروج از این مسیر، تبعات شرعی و قانونی دارد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری  در مراسم تکریم و معارفه فرمانداران شهرستان خفر بر اهمیت مسئولیت‌های مدیریتی در سطح شهرستان، بر ضرورت توجه به توسعه متوازن، حفظ هویت فرهنگی و تاریخی منطقه و حرکت در مسیر گفتمان منتخب مردم تأکید کرد.

استاندار فارس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تهدیدات خارجی، اتحاد و انسجام ملی را راه عبور از مشکلات دانست و بر نقش مردم، نخبگان و مسئولان در حفظ این انسجام تأکید کرد.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس، این مناسبت را فرصتی برای یادآوری ایثار و فداکاری ملت ایران در برابر تجاوز نظامی و حمایت استکبار جهانی از دشمن دانست و گفت: دفاع مقدس صرفاً یک نبرد نبود، بلکه تجلی ایمان، عبودیت و فداکاری نسلی بود که با فداکردن جان خود از استقلال کشور دفاع کرد.

استاندار فارس همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی شهرستان خفر، این منطقه را علی‌رغم جوان بودن در تقسیمات کشوری، دارای سابقه‌ای علمی و فرهنگی دانست و از شخصیت‌هایی چون علامه شمس الدین محمد خفری یاد کرد که پیوندی میان علم و دین برقرار کردند.

امیری  تأکید کرد: فرمانداری باید در مسیر احیای این ظرفیت‌ها و تقویت هویت منطقه گام بردارد.

دز این مراسم از زحمات مجتبی براکه قدردانی و مهدی شفیعیان به عنوان سرپرست جدید فرمانداری شهرستان خفر معارفه شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی