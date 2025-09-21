به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در مراسم تکریم و معارفه فرمانداران شهرستان خفر بر اهمیت مسئولیت‌های مدیریتی در سطح شهرستان، بر ضرورت توجه به توسعه متوازن، حفظ هویت فرهنگی و تاریخی منطقه و حرکت در مسیر گفتمان منتخب مردم تأکید کرد.

استاندار فارس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تهدیدات خارجی، اتحاد و انسجام ملی را راه عبور از مشکلات دانست و بر نقش مردم، نخبگان و مسئولان در حفظ این انسجام تأکید کرد.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس، این مناسبت را فرصتی برای یادآوری ایثار و فداکاری ملت ایران در برابر تجاوز نظامی و حمایت استکبار جهانی از دشمن دانست و گفت: دفاع مقدس صرفاً یک نبرد نبود، بلکه تجلی ایمان، عبودیت و فداکاری نسلی بود که با فداکردن جان خود از استقلال کشور دفاع کرد.

استاندار فارس همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی شهرستان خفر، این منطقه را علی‌رغم جوان بودن در تقسیمات کشوری، دارای سابقه‌ای علمی و فرهنگی دانست و از شخصیت‌هایی چون علامه شمس الدین محمد خفری یاد کرد که پیوندی میان علم و دین برقرار کردند.

امیری تأکید کرد: فرمانداری باید در مسیر احیای این ظرفیت‌ها و تقویت هویت منطقه گام بردارد.

دز این مراسم از زحمات مجتبی براکه قدردانی و مهدی شفیعیان به عنوان سرپرست جدید فرمانداری شهرستان خفر معارفه شد.

