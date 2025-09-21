به گزارش ایلنا، محسن کلاری امروز یکشنبه ۳۰ شهریور در آیین استانی نواخته شدن زنگ «جشن جوانه‌ها» در دبیرستان دخترانه دکتر حسابی ناحیه دو شیراز، خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما در دوره‌ای حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارید و باید تلاش کنید تا از فرصت سه‌ساله متوسطه اول بیشترین بهره را ببرید.

وی با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان آینده کشور را خواهند ساخت، افزود: مهر به‌زودی آغاز می‌شود و همه دانش‌آموزان برای کسب علم و آگاهی به مدارس می‌روند تا با طی مراحل تحصیلی به دانایی و توانایی برسند.

کلاری با اشاره به رخدادهای اخیر بیان کرد: جنگ ۱۲ روزه به ما نشان داد که دانایی است که می‌تواند ملت‌ها را در دنیای امروز سرافراز نگه دارد. هیچ جامعه‌ای بدون دانایی قادر به غلبه بر دشمنان نخواهد بود و البته در کنار آن تربیت نیز اهمیت بالایی دارد، چرا که برخی ممکن است دانش خود را در مسیر منفی به کار گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه نشاط در زندگی بسیار مهم است، اظهار کرد: همواره باید بر مشکلات و موانع غلبه کنیم اما نشاط خود را نیز حفظ کنیم. شما دانش‌آموزان باید با شادابی و تلاش، دانش خود را به دانایی تبدیل کنید تا بتوانید آینده کشور را با هم بسازید.

کلاری یادآور شد: زنگ «جوانه‌ها» امروز در بیش از ۱۸۰۰ دبیرستان متوسطه اول فارس نواخته شد و بیش از ۷۷ هزار دانش‌آموز پایه هفتم در این جشن حضور داشتند.

وی همچنین گفت: در مجموع، بیش از ۹۴۳ هزار دانش‌آموز در بیش از ۸۰۰۰ مدرسه فارس از ابتدای مهرماه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند و ۶۴ هزار فرهنگی شامل مدیر، معاون، معلم، مشاور، مربی و خدمتگزار فرآیند تعلیم و تربیت این دانش‌آموزان را برعهده دارند.

