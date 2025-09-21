مبالغ پرداختی مودیان تبصره ۱۰۰ در حساب مالیاتی ثبت میشود
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز اعلام کرد مبالغ پرداختی مودیان تبصره ماده ۱۰۰ در سامانه مالیاتی ثبت و در محاسبات بدهی آنان لحاظ خواهد شد.
به گزارش ایلنا از البرز، رضا برهانینیا با اشاره به اطلاعیه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور، اطهار داشت: در پی بهروزرسانی مبالغ مالیاتهای مقطوع و اصلاح اطلاعات دریافتی، برای درصد بسیار محدودی از مودیان پیامک اصلاحیه ارسال شده است. این اقدام به منظور جلوگیری از اعمال جرایم مالیاتی در آینده انجام گرفته است.
وی افزود: چنانچه برخی مودیان پیش از اصلاح فرمهای تبصره ماده ۱۰۰ اقدام به پرداخت کرده باشند، مبالغ پرداختی آنان در سامانه عملیاتی لحاظ میشود و نیازی به پرداخت مجدد یا مضاعف نیست.
مدیرکل امور مالیاتی البرز تصریح کرد: پرداختهای قبلی از بدهی مالیاتی کسر خواهد شد و مودیان میتوانند بدون نگرانی از بابت پرداختهای تکراری، امور مالیاتی خود را دنبال کنند.