جدال حساس سپاهان و تراکتور در نصف جهان
تیم فوتبال سپاهان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه نقشجهان میزبان تیم تراکتور تبریز خواهد بود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و تراکتور تبریز در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال روز ۳۰ شهریور ماه از ساعت ۲۰ در ورزشگاه نقشجهان برگزار خواهد شد.
سپاهان که در ۳ دیدار قبلی خود در لیگ برتر و در پلیآف لیگ نخبگان آسیا و هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا پیروزی نداشته است، نیاز مبرمی به برد در این دیدار دارد.
تراکتور اما نتایج نسبتا خوبی به دست آورده و در صورت کسب پیروزی در این دیدار میتواند به صدر جدول ردهبندی لیگ برتر برسد.
سپاهان در ۵ دیدار قبلی ۳ باخت و ۲ تساوی در کارنامه به ثبت رسانده است؛ تراکتور اما در ۵ بازی قبلی خود ۲ برد، ۲ تساوی و یک باخت به دست آورده است.
در ۵ دیدار اخیر ۲ تیم در لیگ برتر سپاهان موفق به کسب یک برد شده، ۲ بازی با تساوی به پایان رسیده و تراکتور نیز ۲ پیروزی داشته است.
امیر عرببراقی داور این بازی است و فرهاد فرهادپور، احد سلطانی و حسین زمانی وی را در این امر همراهی میکنند؛ موعود بنیادیفر و کوپال ناظمی داوران VAR هستند، حسین نجاتی نیز ناظر داوری است.