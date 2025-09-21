خبرگزاری کار ایران
جدال حساس سپاهان و تراکتور در نصف جهان
کد خبر : 1689165
تیم فوتبال سپاهان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه نقش‌جهان میزبان تیم تراکتور تبریز خواهد بود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و تراکتور تبریز در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال روز ۳۰ شهریور ماه از ساعت ۲۰ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.

سپاهان که در ۳ دیدار قبلی خود در لیگ برتر و در پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا و هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا پیروزی نداشته است، نیاز مبرمی به برد در این دیدار دارد.

تراکتور اما نتایج نسبتا خوبی به دست آورده و در صورت کسب پیروزی در این دیدار می‌تواند به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر برسد.

سپاهان در ۵ دیدار قبلی ۳ باخت و ۲ تساوی در کارنامه به ثبت رسانده است؛ تراکتور اما در ۵ بازی قبلی خود ۲ برد، ۲ تساوی و یک باخت به دست آورده است.

در ۵ دیدار اخیر ۲ تیم در لیگ برتر سپاهان موفق به کسب یک برد شده، ۲ بازی با تساوی به پایان رسیده و تراکتور نیز ۲ پیروزی داشته است.

امیر عرب‌براقی داور این بازی است و فرهاد فرهادپور، احد سلطانی و حسین زمانی وی را در این امر همراهی می‌کنند؛ موعود بنیادی‌فر و کوپال ناظمی داوران VAR هستند، حسین نجاتی نیز ناظر داوری است.

