به گزارش ایلنا از خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان، معلمان و دانش آموزان حضور داشتند، دانش آموزان کلاس هفتمی ورود خود را به دوره متوسطه اول جشن گرفتند و با معلمان و محیط مدرسه آشنا شدند.

در اهواز نیز، این مراسم نمادین با حضور مسئولان و فرهنگیان و دانش آموزان در مدرسه سپیده کاشانی ناحیه ۲ آموزش و پرورش برگزار شد.

