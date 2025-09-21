همزمان با سراسر کشور؛
زنگ جوانهها در مدارس متوسطه استان خوزستان نواخته شد
مراسم نواختن زنگ جوانهها با حضور دانش آموزان کلاس هفتمی در تمامی مدارس متوسطه اول شهرهای مختلف استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان، معلمان و دانش آموزان حضور داشتند، دانش آموزان کلاس هفتمی ورود خود را به دوره متوسطه اول جشن گرفتند و با معلمان و محیط مدرسه آشنا شدند.
در اهواز نیز، این مراسم نمادین با حضور مسئولان و فرهنگیان و دانش آموزان در مدرسه سپیده کاشانی ناحیه ۲ آموزش و پرورش برگزار شد.