خبرگزاری کار ایران
English العربیه
زنگ جوانه‌ها در مدارس متوسطه استان خوزستان نواخته شد

مراسم نواختن زنگ جوانه‌ها با حضور دانش آموزان کلاس هفتمی در تمامی مدارس متوسطه اول شهر‌های مختلف استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان، معلمان و دانش آموزان حضور داشتند، دانش آموزان کلاس هفتمی ورود خود را به دوره متوسطه اول جشن گرفتند و با معلمان و محیط مدرسه آشنا شدند.

در اهواز نیز، این مراسم نمادین با حضور مسئولان و فرهنگیان و دانش آموزان در مدرسه سپیده کاشانی ناحیه ۲ آموزش و پرورش برگزار شد.

 

