استاندار گیلان:
توسعه آببندانها راهکاری مهم برای مقابله با تنش آبی در گیلان است
استاندار گیلان با تأکید بر ظرفیتهای آبی استان و ضرورت بهرهبرداری بهینه از منابع آب گفت: توسعه آببندانها راهکاری مهم برای مقابله با تنش آبی در گیلان است.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس امروز در حاشیه نشست با مجمع نمایندگان گیلان در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: نیاکان ما با وجود نبود سازههای پیشرفته، از طریق کانالهای سنتی آبرسانی یا همان سلها بهرهبرداری مناسبی از منابع آب داشتند و ما نیز باید از این تجارب استفاده کنیم.
وی با اشاره به بیش از ۹ هزار هکتار اراضی تحت پوشش آببندانها در استان، اضافه کرد: برای مقابله با تنش آبی، توسعه و لایروبی آببندانها به ویژه در اراضی با تنش آبی در اولویت قرار گرفته و عملیات لایروبی این آببندانها در سال جاری تسریع خواهد شد.
استاندار گیلان همچنین به مشکلات آب شرب در برخی مناطق مانند منجیل و لوشان اشاره کرد و گفت: این مناطق به دلیل نزدیکی به سطح سد منجیل، دچار آب شور هستند که برای رفع این مشکل ساخت سد دیورش و حفر چاههای عمیق در دستور کار قرار دارد.
حقشناس افزود: چاههای حفر شده پس از تصفیه میتوانند مشکل آب شرب این مناطق را برطرف کنند و اقدامات لازم با همکاری دستگاههای مربوطه در حال پیگیری است.
وی در پایان تأکید کرد: با همکاری همه دستگاهها تلاش میکنیم تا منابع آبی کشاورزی استان حفظ شده و مشکلات آب شرب مردم به طور کامل مرتفع شود.