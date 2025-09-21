خبرگزاری کار ایران
دادستان مرکز گیلان اعلام کرد:

عفو معیاری شمار قابل توجهی از محکومان گیلانی /آخرین وضعیت پرونده ایلیا

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از عفو معیاری شمار قابل توجهی از محکومان استان گیلان که مشمول رأفت اسلامی قرار گرفتند خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سید مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از عفو معیاری شمار قابل توجهی از محکومان استان گیلان که مشمول رأفت اسلامی قرار گرفتند خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اعلام این خبر افزود: بمناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) و در پی موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه تعدادی از محکومان مورد عفو معیاری قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه عفوهای اخیر جلوه‌ای از رأفت اسلامی و گامی مؤثر در بازگشت مجرمان به آغوش جامعه است گفت: این عفوها علاوه بر ایجاد امید و انگیزه در خانواده‌های زندانیان، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای امنیت روانی جامعه و ترویج فرهنگ گذشت و بخشش در سطح جامعه را به وجود می‌آورد.

فلاح میری در ادامه افزود: با اعمال عفو تعداد زیادی از محکومان استان تاکنون با تلاش‌های شبانه روزی همکاران مشمول تقلیل و آزادی بودند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این اقدام دارای آثار اجتماعی و دینی گسترده است و علاوه بر کاهش آمار جمعیت کیفری و بازگشت زندانیان به جامعه، می‌تواند نشاط اجتماعی، امنیت روانی خانواده‌ها و همبستگی ملی را تقویت کند.

دادستان مرکز استان در پاسخ به پرونده قتل پسر بچه ده‌ساله اهل شهرستان رشت که قلب هموطنان عزیز را جریحه دار کرد اظهار داشت: پس از تلاش مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم حادثه مذکور، دادسرای مرکز استان نیز رسیدگی خارج از نوبت با هدف ایجاد آرامش در جامعه، در عین التزام دقیق به موازین دادرسی، رعایت حقوق متهم و تعیین وکیل تسخیری در دستور کار قرار داد.

وی تاکید کرد: با رعایت تمام موازین قانونی باجلب نظریه پزشکی قانونی و انجام تحقیقات دقیق کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدم ربایی و قتل عمد صادر و درکمترین زمان ممکن به محاکم کیفری یک استان جهت صدور حکم ارسال شد.

