عفو معیاری شمار قابل توجهی از محکومان گیلانی /آخرین وضعیت پرونده ایلیا

به گزارش ایلنا از رشت، سید مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از عفو معیاری شمار قابل توجهی از محکومان استان گیلان که مشمول رأفت اسلامی قرار گرفتند خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اعلام این خبر افزود: بمناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) و در پی موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه تعدادی از محکومان مورد عفو معیاری قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه عفوهای اخیر جلوه‌ای از رأفت اسلامی و گامی مؤثر در بازگشت مجرمان به آغوش جامعه است گفت: این عفوها علاوه بر ایجاد امید و انگیزه در خانواده‌های زندانیان، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای امنیت روانی جامعه و ترویج فرهنگ گذشت و بخشش در سطح جامعه را به وجود می‌آورد.

فلاح میری در ادامه افزود: با اعمال عفو تعداد زیادی از محکومان استان تاکنون با تلاش‌های شبانه روزی همکاران مشمول تقلیل و آزادی بودند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این اقدام دارای آثار اجتماعی و دینی گسترده است و علاوه بر کاهش آمار جمعیت کیفری و بازگشت زندانیان به جامعه، می‌تواند نشاط اجتماعی، امنیت روانی خانواده‌ها و همبستگی ملی را تقویت کند.

دادستان مرکز استان در پاسخ به پرونده قتل پسر بچه ده‌ساله اهل شهرستان رشت که قلب هموطنان عزیز را جریحه دار کرد اظهار داشت: پس از تلاش مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم حادثه مذکور، دادسرای مرکز استان نیز رسیدگی خارج از نوبت با هدف ایجاد آرامش در جامعه، در عین التزام دقیق به موازین دادرسی، رعایت حقوق متهم و تعیین وکیل تسخیری در دستور کار قرار داد.

وی تاکید کرد: با رعایت تمام موازین قانونی باجلب نظریه پزشکی قانونی و انجام تحقیقات دقیق کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدم ربایی و قتل عمد صادر و درکمترین زمان ممکن به محاکم کیفری یک استان جهت صدور حکم ارسال شد.

