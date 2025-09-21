پلمب ۴۸ واحد نانوایی در ۶ ماهه گذشته در رشت

به گزارش ایلنا از رشت، فرماندار رشت در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان تأکید کرد: با وجود همه حمایت‌های دولت، وضعیت کیفیت و بهداشت نان مطلوب نیست و نیازمند تحول اساسی است.

اسماعیل میرغضنفری در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان رشت اظهار کرد: نان به عنوان قوت غالب مردم، خط قرمز دولت در سبد حمایتی ملت است و ما به عنوان نمایندگان دولت موظفیم این خط قرمز را رعایت کنیم. وقتی مردم نسبت به کیفیت، کمیت و بهداشت نان معترض هستند، نشان‌دهنده آن است که در بخشی از کار ضعف وجود دارد.

وی با انتقاد از عملکرد اتحادیه نانوایان افزود: اتحادیه باید خود را بازنگری و غربالگری کند و اگر توان اصلاح وضعیت را ندارد، دولت مطابق قانون ورود خواهد کرد. بارها تذکر داده‌ام و معتقدم لازم است اتحادیه تکانی جدی به خود بدهد، چراکه دیگر نمی‌توان مشکلات را صرفاً به گردن کیفیت آرد انداخت؛ همین آرد در استان‌های همجوار نیز توزیع می‌شود.

فرماندار رشت با بیان اینکه نظارت‌ها باید پررنگ‌تر شود، گفت: دولت با وجود همه مشکلات، آرد یارانه‌ای را تأمین می‌کند، اما متأسفانه این آرد در بسیاری موارد با بدترین کیفیت تبدیل به نان می‌شود. مردم انتظار نان سالم، باکیفیت و بهداشتی دارند و دستگاه‌های متولی بهداشت نیز باید حساسیت بیشتری در این زمینه داشته باشند.

میرغضنفری تصریح کرد: وقتی یک نانوایی در طول سال چندین بار به دلیل مسائل بهداشتی تذکر می‌گیرد، دیگر جای اغماض وجود ندارد و باید با آن برخورد شود. شک ندارم در پشت موضوع آرد و نان، مافیایی وجود دارد که در شهرستان رشت فعالیت می‌کند و من به‌طور جدی برای مقابله و متلاشی کردن این مافیا اقدام خواهم کرد.

وی با اشاره به گلایه‌های مردمی گفت: حتی مادر یکی از شهدا نانی را به من نشان داد که به هیچ وجه قابل مصرف نبود. این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اتحادیه باید با آموزش و نظارت جدی‌تر نانواها، کیفیت را ارتقا دهد.

فرماندار رشت با تأکید بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: اگر لازم باشد، جلسات اختصاصی برای بررسی عملکرد هر دستگاه برگزار می‌کنیم. دستگاه‌های متولی باید پاسخ دهند که برای جلب رضایت مردم چه اقداماتی انجام داده‌اند، چراکه رضایت خدا نیز از مسیر رضایت مردم می‌گذرد.

میرغضنفری یادآور شد: فروش آرد در بازار آزاد و استفاده از سهمیه‌های موسوم به «مناسبتی» نمونه‌ای از سوءاستفاده‌هایی است که باید با آن برخورد شود. در این زمینه نیز دستگاه‌های مسئول نباید کوتاهی کنند.

وی گفت: نان نعمتی الهی و اصلی‌ترین قوت مردم است و کوتاهی در این حوزه پذیرفته نیست. امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و همکاری اتحادیه، شاهد ارتقای کیفیت نان و افزایش رضایت مردم باشیم

اسماعیلمیرغضنفری در ادامه جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان رشت اظهار کرد: سلامت مردم خط قرمز دولت است و هیچ واحد نانوایی حق ندارد با بی‌توجهی به مسائل بهداشتی، این خط قرمز را تهدید کند. در شش ماه اخیر، ۴۸ واحد نانوایی به دلیل تخلفات بهداشتی و استفاده از مواد غیرمجاز توسط اداره بهداشت و درمان پلمب شدند و چنانچه این واحدها دوباره مرتکب تخلف شوند، مجوز فعالیت آنها لغو و امتیازشان به متقاضیان جدید واگذار خواهد شد.

وی افزود: این اختیار در خصوص واحدهای آزادپز نیز به کارگروه آرد و نان شهرستان واگذار شده و در صورت تخلف، تصمیمات قاطع اتخاذ خواهد شد.

فرماندار رشت با اشاره به فعالیت ۲۵ واحد نانوایی آزادپز در شهر گفت: تاکنون ۳۵ متقاضی جدید نیز درخواست دریافت مجوز کرده‌اند که با توجه به ظرفیت قانونی، در صورت دارا بودن شرایط لازم، مجوزهای مورد نیاز برای آنان صادر خواهد شد. به گفته او، واحدهای آزادپز با استقبال شهروندان مواجه شده‌اند و در همین راستا توسعه منطقی و قانونمند آنها در دستور کار قرار دارد.

میرغضنفری با تأکید بر لزوم تقویت نظارت‌ها اظهار کرد: بازدیدهای بهداشتی و صنفی به صورت روزانه توسط سازمان‌های بهداشت، اصناف و صنعت و معدن انجام می‌شود و گزارش‌های مردمی از طریق سامانه‌هایی همچون ۱۲۴ جمع‌آوری و به‌صورت ماهانه در قالب فهرست به کارگروه آرد و نان شهرستان ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، بازدیدهای مشترک کارگروه آرد و نان با حضور همه دستگاه‌های مرتبط به صورت هفتگی برگزار می‌شود و نانوایی‌هایی که کیفیت نان آنها مورد اعتراض شهروندان قرار گیرد، تحت بازرسی ویژه قرار خواهند گرفت.

فرماندار رشت در پایان تصریح کرد: برخورد با متخلفان صرفاً به کاهش سهمیه آرد محدود نخواهد بود، بلکه در صورت تکرار تخلفات، نانوایی‌ها پلمب شده و سهمیه آرد آنها به نانوایی‌های مجاور منتقل می‌شود تا حقوق مردم تضییع نشود.

انتهای پیام/