هواشناسی گیلان اعلام کرد:

بارش شدید باران در سواحل و جلگه‌های گیلان

هواشناسی گیلان گفت: بارش شدید باران در آخرین روز‌های تابستان، از بامداد امروز در سواحل و جلگه‌های گیلان آغاز شد.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس، مدیر کل هواشناسی گیلان اظهار کرد: با ورود سامانه خنک و بارشی، از بامداد امروز بارش شدید باران در سواحل و جلگه‌های گیلان آغاز شد.

دادرس گفت: این بارندگی از غربی‌ترین شهرستان گیلان، آستارا و حیران آغاز شد و هم اکنون در بیشتر شهر‌های استان باران می‌بارد.

وی افزود: از بامداد امروز در شهر‌های شرقی گیلان هم مانند رودسر، لنگرود و لاهیجان بارش باران آغاز شده و در حال حاضر باران با شدت می‌بارد.

مدیر کل هواشناسی گیلان با توجه به شدت بارش‌ها، درخصوص سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها هشدار داد.

 

