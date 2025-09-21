قیمت طلا، سکه و ارز در بازار یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۰۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۳ هزار و ۲۱۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.