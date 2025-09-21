قیمت طلا، سکه و ارز در بازار یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۰۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر دلار ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۳ هزار و ۲۱۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

