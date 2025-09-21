به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، جلیل بالایی با اشاره به دورکاری دستگاه‌های اجرایی استان در روزهای پنجشنبه تا پایان سال، اظهار کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان که وظایف آنها ماهیت تعطیل ناپذیری دارد، مشمول این دورکاری نخواهند شد.

وی در ادامه به ساعات کاری ادارات استان در نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت: از اول مهر ساعت کاری ادارات استان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۶:۴۵ تا ۱۴:۴۵ خواهد بود و روزهای پنجشنبه نیز دورکار هستند.

بالایی ساعت شروع کار بانک‌های استان را نیز ۷:۳۰ صبح اعلام کرد و در خصوص اینکه آیا بانک‌های استان نیز مشمول دورکاری روزهای پنجشنبه خواهند بود، گفـت: بانک‌ها در این خصوص تابع تصمیم کشوری خواهند بود.

معاون استانداری کرمانشاه گفت: ساعت شروع کار مدارس ابتدایی نیز هشت صبح، مدارس متوسطه ۷:۳۰ و ساعت شروع کار مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها نیز هشت صبح در نظر گرفته شده است.

به گفته بالایی ساعت شروع به کار اصناف و بازاریان نیز از ساعت ۹:۳۰ صبح خواهد بود.

