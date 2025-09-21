اعلام ساعت کاری ادارات در نیمه دوم سال؛
ادارات کرمانشاه تا پایان سال پنجشنبهها «دورکار» خواهند بود
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: ادارات استان تا پایان سال روزهای پنجشنبه دورکار خواهند بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، جلیل بالایی با اشاره به دورکاری دستگاههای اجرایی استان در روزهای پنجشنبه تا پایان سال، اظهار کرد: دستگاههای خدماترسان که وظایف آنها ماهیت تعطیل ناپذیری دارد، مشمول این دورکاری نخواهند شد.
وی در ادامه به ساعات کاری ادارات استان در نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت: از اول مهر ساعت کاری ادارات استان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۶:۴۵ تا ۱۴:۴۵ خواهد بود و روزهای پنجشنبه نیز دورکار هستند.
بالایی ساعت شروع کار بانکهای استان را نیز ۷:۳۰ صبح اعلام کرد و در خصوص اینکه آیا بانکهای استان نیز مشمول دورکاری روزهای پنجشنبه خواهند بود، گفـت: بانکها در این خصوص تابع تصمیم کشوری خواهند بود.
معاون استانداری کرمانشاه گفت: ساعت شروع کار مدارس ابتدایی نیز هشت صبح، مدارس متوسطه ۷:۳۰ و ساعت شروع کار مراکز آموزش عالی و دانشگاهها نیز هشت صبح در نظر گرفته شده است.
به گفته بالایی ساعت شروع به کار اصناف و بازاریان نیز از ساعت ۹:۳۰ صبح خواهد بود.