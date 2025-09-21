زلزله در چمستان؛ آمادهباش کامل گروههای امداد و نجات مازندران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد: زمینلرزهای به بزرگی ۳ ریشتر شامگاه شنبه در منطقه چمستان شهرستان نور رخ داد که تاکنون هیچگونه خسارت مالی عمده یا تلفات جانی از آن گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی با اشاره به وقوع این زمینلرزه در ساعت ۲۳: ۱۳ شب گذشته، گفت: این رخداد لرزهای در عمق ۹ کیلومتری زمین و در طول جغرافیایی ۵۲.۱۴ درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۶.۴۶ درجه شمالی ثبتشده و در بخشهایی از غرب استان احساس شده است.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیمهای امدادی، خدماتی و عملیاتی شهرستان نور به حالت آمادهباش کامل درآمدند و گروههای ارزیابی تخصصی برای بررسی دقیق وضعیت سازهها و زیرساختهای منطقه اعزام شدند.
محمدی با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش عمومی، نسبت بهاحتمال وقوع پسلرزهها هشدار داد و گفت: ارزیابیهای اولیه با دقت و سرعت در حال انجام است تا ایمنی شهروندان تضمین شود.
وی خاطرنشان کرد: هرچند زمینلرزههای با بزرگی کمتر از ۴ ریشتر معمولاً خسارات گستردهای به همراه ندارند، اما در صورت وقوع در عمق کم، میتوانند لرزشهای قابلتوجهی ایجاد کنند و ضرورت آمادگی در برابر حوادث طبیعی را یادآور میشوند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به موقعیت لرزهخیز منطقه البرز مرکزی، بر لزوم رعایت استانداردهای ساختوساز مقاوم در برابر زلزله و آموزش مستمر شهروندان تأکید کرد و افزود: پایش وضعیت منطقه همچنان ادامه دارد و شهروندان باید اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.