به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی با اشاره به وقوع این زمین‌لرزه در ساعت ۲۳: ۱۳ شب گذشته، گفت: این رخداد لرزه‌ای در عمق ۹ کیلومتری زمین و در طول جغرافیایی ۵۲.۱۴ درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۶.۴۶ درجه شمالی ثبت‌شده و در بخش‌هایی از غرب استان احساس شده است.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیم‌های امدادی، خدماتی و عملیاتی شهرستان نور به حالت آماده‌باش کامل درآمدند و گروه‌های ارزیابی تخصصی برای بررسی دقیق وضعیت سازه‌ها و زیرساخت‌های منطقه اعزام شدند.

محمدی با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش عمومی، نسبت به‌احتمال وقوع پس‌لرزه‌ها هشدار داد و گفت: ارزیابی‌های اولیه با دقت و سرعت در حال انجام است تا ایمنی شهروندان تضمین شود.

وی خاطرنشان کرد: هرچند زمین‌لرزه‌های با بزرگی کمتر از ۴ ریشتر معمولاً خسارات گسترده‌ای به همراه ندارند، اما در صورت وقوع در عمق کم، می‌توانند لرزش‌های قابل‌توجهی ایجاد کنند و ضرورت آمادگی در برابر حوادث طبیعی را یادآور می‌شوند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به موقعیت لرزه‌خیز منطقه البرز مرکزی، بر لزوم رعایت استانداردهای ساخت‌وساز مقاوم در برابر زلزله و آموزش مستمر شهروندان تأکید کرد و افزود: پایش وضعیت منطقه همچنان ادامه دارد و شهروندان باید اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

انتهای پیام/