استاندار ایلام؛
هشدار به مدیران کمکار در مقابله با قاچاق کالا در ایلام
استاندار ایلام در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از عملکرد برخی مدیران گفت: موضوعات باید ابتدا در جلسات کارشناسی پخته شود، چرا که اگر قرار باشد تمام امور استان را استاندار پیگیری کند، پس نقش مدیران و بدنه کارشناسی چه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با انتقاد از ضعف کار کارشناسی و کمتوجهی برخی مدیران به وظایفشان گفت: «موضوعات باید ابتدا در جلسات کارشناسی پخته شود و سپس در جلسات اصلی مطرح گردد. اگر قرار باشد تمام امورات استان را استاندار انجام دهد، پس نقش مدیران و بدنه کارشناسی چیست؟
کرمی با اشاره به حساسیت شرایط مرز و ضرورت برنامهریزی دقیق افزود: برای یک ساعت آینده هم باید برنامه داشته باشیم. کارگروهی که ذیل دبیرخانه کمیسیون همکاری نمیکند، باید در جلسات معرفی شود.
وی خطاب به مدیرکل گمرک استان هشدار داد: اگر در ساماندهی انبارهای عمومی و جلوگیری از قاچاق اقدامی صورت نگیرد، در مورد وضعیت مدیریت ایشان تصمیمگیری خواهد شد.
استاندار ایلام همچنین با انتقاد از برخی مدیران که با موضوعات جلسه بیگانه هستند، تصریح کرد: «حرفهای اعضای کمیسیون برای بعضی مدیران تازگی دارد و این نشاندهنده بیخبری آنان از مسائل مهم استان است.