به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با انتقاد از ضعف کار کارشناسی و کم‌توجهی برخی مدیران به وظایفشان گفت: «موضوعات باید ابتدا در جلسات کارشناسی پخته شود و سپس در جلسات اصلی مطرح گردد. اگر قرار باشد تمام امورات استان را استاندار انجام دهد، پس نقش مدیران و بدنه کارشناسی چیست؟

کرمی با اشاره به حساسیت شرایط مرز و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق افزود: برای یک ساعت آینده هم باید برنامه داشته باشیم. کارگروهی که ذیل دبیرخانه کمیسیون همکاری نمی‌کند، باید در جلسات معرفی شود.

وی خطاب به مدیرکل گمرک استان هشدار داد: اگر در ساماندهی انبارهای عمومی و جلوگیری از قاچاق اقدامی صورت نگیرد، در مورد وضعیت مدیریت ایشان تصمیم‌گیری خواهد شد.

استاندار ایلام همچنین با انتقاد از برخی مدیران که با موضوعات جلسه بیگانه هستند، تصریح کرد: «حرف‌های اعضای کمیسیون برای بعضی مدیران تازگی دارد و این نشان‌دهنده بی‌خبری آنان از مسائل مهم استان است.

