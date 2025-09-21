خبرگزاری کار ایران
با وجود ادعای تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سال‌های اخیر؛

وضعیت بنفش، قرمز و نارجی، شرایط آلودگی هوای ۱۳ شهر خوزستان در روز جاری است

با تداوم بی‌وقفه آلاینده‌ها در کنار ادعاهای مکرر مسئولان، مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی مقابله با این پدیده، امروز نیز شاخص کیفی هوا در ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز یک‌شنبه (۳۰ شهریور) شاخص کیفی هوا در شهر هویزه به ۲۱۹ AQI رسید که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش)  است.

این میزان در شهر‌های هندیجان ۱۷۲، ماهشهر ۱۵۹، اندیمشک ۱۵۵ و آبادان به ۱۵۲ AQI قرار دارد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا (قرمز) برای  تمامی گروه‌های  سنی است.

همچنین میزان شاخص کیفی هوا در شهر‌های شوشتر ۱۴۵، دزفول ۱۳۹، اهواز ۱۳۱، بهبهان ۱۲۷، شادگان ۱۱۹، اندیکا ۱۰۶ و  رامهرمز و خرمشهر  ۱۰۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا (نارنجی) برای گروه‌های حساس است.

 

