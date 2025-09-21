مدیر کل بهزیستی استان:
اجرای پویش همه حاضر در آذربایجان غربی/هیچکودکی نباید بدون کیف و لوازم التحریر وارد کلاس شود
مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی، از اجرای پویش «همه حاضر» با هدف تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان، دانشجویان و کودکان تحت پوشش بهزیستی خبر داد و گفت: هیچ کودکی نباید بدون کیف و لوازم التحریر وارد کلاس شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول بابایان در گفت و گو با خبرنگاران از اجرای پویش «همه حاضر» با هدف تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان، دانشجویان و کودکان تحت پوشش بهزیستی خبر دادو گفت: این پویش با تکیه بر حس نوعدوستی، مسئولیت اجتماعی و همدلی مردم و خیرین به اجرا درمیآید و بستری برای همراهی همگانی در حمایت از فرزندان خانوادههای کمبرخوردار فراهم میکند.
بابایان،با اشاره به اهمیت این پویش گفت: آغاز سال تحصیلی برای بسیاری از خانوادههای تحت پوشش بهزیستی، با دغدغههای مالی و نگرانی از تأمین ملزومات آموزشی فرزندانشان همراه است. پویش "همه حاضر" فرصتی است تا با همراهی مردم نیکوکار و خیرین گرامی، این نگرانیها کاهش یافته و زمینه تحصیل بدون دغدغه برای دانشآموزان و دانشجویان فراهم شود.
وی افزود: هیچ کودکی نباید به دلیل فقر و کمبود امکانات از تحصیل بازبماند و همه ما مسئولیت داریم برای تحقق این هدف، دست در دست یکدیگر دهیم.
مدیر کل بهزیستی استان، با تأکید بر نقش خیرین در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی جامعه افزود: پویش "همه حاضر" تنها یک حرکت نمادین نیست؛ بلکه تجلی روحیه همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی است. امیدواریم با مشارکت گسترده هماستانیهای عزیز، شاهد لبخند و آرامش خاطر خانوادههای نیازمند در روزهای آغازین مدرسه باشیم.
بابایان، از آمادگی ادارات بهزیستی سراسر استان برای دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی شهروندان خبر داد و گفت: هموطنان و خیرین گرانقدر میتوانند از طریق روشهای مختلف در این پویش مشارکت کنند. تمامی مبالغ جمعآوریشده به صورت شفاف و در کوتاهترین زمان ممکن برای تهیه لوازمالتحریر و نیازهای تحصیلی فرزندان تحت پوشش هزینه خواهد شد.
وی افزود: روشهای مشارکت در پویش «همه حاضر» به گونهای طراحی شده که هموطنان و خیرین گرامی بتوانند به آسانی در این حرکت خداپسندانه سهیم شوند.علاقمندان میتوانند از طریق واریز کمکهای نقدی به شماره کارت۶۳۶۷۹۵۷۰۸۵۴۵۳۱۷۸ یا استفاده از کد دستوری به شماره #۵۹۰۰۰۰*۶۶۵۵* یا مراجعه به درگاه اینترنتی mosharekat.behzisti.ir در این پویش مشارکت داشته باشند.
مدیرکل بهزیستی استان خاطرنشان کرد: با مشارکت هر یک از ما، میتوان رؤیاهای کوچک کودکان را به واقعیت تبدیل کرد. بیایید در آستانه سال تحصیلی جدید با کمک به پویش "همه حاضر" دست در دست هم دهیم تا هیچ دانش آموزی بدون نوشتافزار و هیچ کلاسی بدون حضور دانشآموزان آغاز نشود.