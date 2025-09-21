خبرگزاری کار ایران
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد؛

شیراز اکسپو فرصتی برای معرفی ظرفیت های صادراتی کشاورزی

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر کشورهای حوزه خلیج فارس در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی تصریح کرد: نمایشگاه " شیراز اکسپو" با هدف معرفی و توسعه ظرفیت‌های صادراتی کشور از تاریخ بیستم تا بیست و سوم مهرماه و با حضور تجار و بازرگانان خارجی از کشورهای مختلف برگزار می شود.

وی با بیان اینکه استان فارس با تولید بیش از ۱۱.۲ درصد از محصولات غذایی کشور، قلب تپنده کشاورزی ایران است، اظهار کرد: علاوه بر اینکه به لحاظ میزان تولید این استان به عنوان قطب کشاورزی کشور محسوب می شود، از نظر تنوع محصولی به عنوان یک ایران کوچک و ویترین محصولات باغبانی کشور قلمداد می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه فارس رتبه دوم تامین امنیت غذایی کشور را دارد، تصریح کرد: این استان در تولید محصولات زراعی و باغی حائز رتبه دوم و در تولید محصولات دامی حائز رتبه چهارم کشوری است.

بهجت حقیقی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد استویا، بیش از ۹۵ درصد انجیر دیم و بالغ بر ۸۵.۶ درصد لیموشیرین کشور در این استان تولید می شود، افزود: این استان دارای وسیع‌ترین دشت گل محمدی دیم جهان و بزرگترین انجیرستان دیم جهان می‌باشد.

به گفته وی؛ استان فارس با دارا بودن بیشترین زنجیره ارزش بخش کشاورزی حائز رتبه اول کشور است.

بهجت حقیقی با اشاره به اینکه استان فارس با توجه به مزیت‌های فراوان در زیر بخش‌های باغبانی، شیلات و صنایع تبدیلی، فرصت‌های ویژه‌ای جهت جذب سرمایه‌های سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی را فراهم کرده است،افزود: رویداد مذکور فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی های بخش کشاورزی و زمینه‌ساز گسترش صادرات غیرنفتی است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به نقش کشاورزی این استان در توسعه اقتصادی، گفت: رویداد مذکور فرصتی طلایی برای به نمایش گذاشتن تولیدات کشاورزی صادرات محور است، بنابراین از شرکت های واجد شرایط دعوت می شود تا با مشارکت حداکثری، در جهت رونق اقتصادی بخش کشاورزی استان فارس گام های موثری برداریم.

