افزایش ۱۷ درصدی موارد گازگرفتگی سگ در مازندران طی پنج ماهه نخست امسال

به گزارش ایلنا، علی عباسی گفت: در این مدت ۷۷ نفر به دلیل صدمات ناشی از گازگرفتگی سگ به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است.

وی افزود: از مجموع مصدومان، ۵۱ نفر مرد و ۲۶ نفر زن بوده‌اند. بیشترین گروه سنی آسیب‌دیده بین ۳۱ تا ۴۰ سال با ۲۰ مورد و کمترین آن مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال با ۵ مورد گزارش‌شده است.

عباسی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این موارد گفت: شهرستان بابل با ۱۱ مورد بیشترین آمار گازگرفتگی سگ را به خود اختصاص داده است. همچنین شهرستان‌های آمل، رامسر و چالوس هرکدام با ۸ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، شهرستان‌های گلوگاه، بابلسر، جویبار و عباس‌آباد هرکدام تنها یک مورد گزارش‌شده‌اند.

بر اساس آمار سال گذشته، تعداد کل مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در استان ۱۶۳ نفر بوده که از این تعداد ۱۱۲ نفر مرد و ۵۱ نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ضمن هشدار نسبت به افزایش این موارد، خواستار همکاری نهادهای مسئول برای کنترل حیوانات ولگرد، ارتقاء سطح آگاهی عمومی و اقدامات پیشگیرانه شد.

