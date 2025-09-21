خبرگزاری کار ایران
افزایش ۱۷ درصدی موارد گازگرفتگی سگ در مازندران طی پنج ماهه نخست امسال
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۱۷ درصدی موارد گازگرفتگی سگ در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی عباسی گفت: در این مدت ۷۷ نفر به دلیل صدمات ناشی از گازگرفتگی سگ به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است.

وی افزود: از مجموع مصدومان، ۵۱ نفر مرد و ۲۶ نفر زن بوده‌اند. بیشترین گروه سنی آسیب‌دیده بین ۳۱ تا ۴۰ سال با ۲۰ مورد و کمترین آن مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال با ۵ مورد گزارش‌شده است.

عباسی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این موارد گفت: شهرستان بابل با ۱۱ مورد بیشترین آمار گازگرفتگی سگ را به خود اختصاص داده است. همچنین شهرستان‌های آمل، رامسر و چالوس هرکدام با ۸ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، شهرستان‌های گلوگاه، بابلسر، جویبار و عباس‌آباد هرکدام تنها یک مورد گزارش‌شده‌اند.

بر اساس آمار سال گذشته، تعداد کل مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در استان ۱۶۳ نفر بوده که از این تعداد ۱۱۲ نفر مرد و ۵۱ نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ضمن هشدار نسبت به افزایش این موارد، خواستار همکاری نهادهای مسئول برای کنترل حیوانات ولگرد، ارتقاء سطح آگاهی عمومی و اقدامات پیشگیرانه شد.

