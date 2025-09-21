مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛
جریمه ۱۴۲ میلیارد ریالی قاچاقچیان بذر چغندرقند در لرستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۱۴۲ میلیارد ریالی قاچاقچیان بذر چغندر قند خبر داد.
به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز یکشنبه سی شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده قاچاق ۴۰۰ بسته بذر خارجی چغندرقند به ارزش ۱۴ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، شرکت متخلف را به پرداخت ۱۱۴ میلیارد و ۱۳۲ میلیون ریال معادل هشت برابر جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شد محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شعبه، مدیرعامل شرکت را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال معادل ۲ برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۱۴۲ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
شاهی اظهار داشت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان کوهدشت از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.