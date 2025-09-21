‌جریمه ۱۴۲ میلیارد ریالی قاچاقچیان بذر چغندرقند در لرستان

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز یکشنبه سی شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده قاچاق ۴۰۰ بسته بذر خارجی چغندرقند به ارزش ۱۴ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، شرکت متخلف را به پرداخت ۱۱۴ میلیارد و ۱۳۲ میلیون ریال معادل هشت برابر جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شد محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شعبه، مدیرعامل شرکت را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال معادل ۲ برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۱۴۲ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی اظهار داشت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان کوهدشت از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

