خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خبر داد ؛

اختصاص بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی به دستگاه‌های اجرایی لرستان

اختصاص بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی به دستگاه‌های اجرایی لرستان
کد خبر : 1688949
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: ۲ هزار و ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) اوراق اسلامی از ابتدای تیرماه امسال خریداری و تخصیص این اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی استان صادر شده است که آثار تزریق نقدینگی از مهرماه در پروژه‌های استانی نمایان خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سمانه حسن‌پور روز یکشنبه سی شهریور ماه در جلسه بررسی روند خرید اوراق اسلامی اظهار کرد: تخصیص این اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی استان صادر و برای دستگاه‌هایی همچون آبفای بروجرد، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، استانداری، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و نوسازی مدارس ابلاغ شده است. 

وی با تقدیر از همراهی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: این دستگاه‌ها می‌توانند با مراجعه به خزانه نسبت به دریافت تخصیص‌های خود اقدام کنند. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان همچنین از صدور تخصیص اعتبارات دستگاه‌های راهداری، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و علوم پزشکی در هفته جاری خبر داد و عنوان کرد: آثار تزریق این نقدینگی از مهرماه در پروژه‌های استانی مشهود خواهد شد. 

حسن‌پور ضمن تقدیر از همکاری معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و همکاران این مجموعه از آمادگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای خرید اوراق اسلامی برای دستگاه‌های متقاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب خبر داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی