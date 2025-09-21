رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خبر داد ؛
اختصاص بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی به دستگاههای اجرایی لرستان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان گفت: ۲ هزار و ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) اوراق اسلامی از ابتدای تیرماه امسال خریداری و تخصیص این اعتبارات به دستگاههای اجرایی استان صادر شده است که آثار تزریق نقدینگی از مهرماه در پروژههای استانی نمایان خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سمانه حسنپور روز یکشنبه سی شهریور ماه در جلسه بررسی روند خرید اوراق اسلامی اظهار کرد: تخصیص این اعتبارات به دستگاههای اجرایی استان صادر و برای دستگاههایی همچون آبفای بروجرد، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، استانداری، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آیتالله بروجردی، منابع طبیعی، آب منطقهای و نوسازی مدارس ابلاغ شده است.
وی با تقدیر از همراهی دستگاههای اجرایی تصریح کرد: این دستگاهها میتوانند با مراجعه به خزانه نسبت به دریافت تخصیصهای خود اقدام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان همچنین از صدور تخصیص اعتبارات دستگاههای راهداری، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و علوم پزشکی در هفته جاری خبر داد و عنوان کرد: آثار تزریق این نقدینگی از مهرماه در پروژههای استانی مشهود خواهد شد.
حسنپور ضمن تقدیر از همکاری معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و همکاران این مجموعه از آمادگی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برای خرید اوراق اسلامی برای دستگاههای متقاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب خبر داد.