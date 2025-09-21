به گزارش ایلنا، سمانه حسن‌پور روز یکشنبه سی شهریور ماه در جلسه بررسی روند خرید اوراق اسلامی اظهار کرد: تخصیص این اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی استان صادر و برای دستگاه‌هایی همچون آبفای بروجرد، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، استانداری، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و نوسازی مدارس ابلاغ شده است.

وی با تقدیر از همراهی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: این دستگاه‌ها می‌توانند با مراجعه به خزانه نسبت به دریافت تخصیص‌های خود اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان همچنین از صدور تخصیص اعتبارات دستگاه‌های راهداری، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و علوم پزشکی در هفته جاری خبر داد و عنوان کرد: آثار تزریق این نقدینگی از مهرماه در پروژه‌های استانی مشهود خواهد شد.

حسن‌پور ضمن تقدیر از همکاری معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و همکاران این مجموعه از آمادگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای خرید اوراق اسلامی برای دستگاه‌های متقاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب خبر داد.

