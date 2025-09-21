خانه



فارس ۳۰ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۲:۵۵

هفته اول مهر «مترو» شیراز رایگان است

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز، اعلام کرد: در آستانه آغاز مهر ماه و به مناسبت بازگشایی مدارس، با دستور شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز، خدمات‌رسانی در خط یک مترو از یکم تا هفتم مهر ماه رایگان است.