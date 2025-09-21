هفته اول مهر «مترو» شیراز رایگان است
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز، اعلام کرد: در آستانه آغاز مهر ماه و به مناسبت بازگشایی مدارس، با دستور شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز، خدماترسانی در خط یک مترو از یکم تا هفتم مهر ماه رایگان است.
به گزارش ایلنا، علی کلانتری، گفت: خدماترسانی در خط دو مترو شیراز نیز تا اطلاع بعدی رایگان خواهد بود.
در خط یک مترو شیراز، قطارها از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب با فواصل زمانی ۱۵ دقیقه حرکت دارند تا جابجایی مسافران با سهولت بیشتری انجام شود. خط دو مترو نیز در حال حاضر در ایستگاههای کلیدی فعال است و ساعات خدماتدهی آن از ۶ صبح تا ۶ عصر است.