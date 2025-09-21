خبرگزاری کار ایران
نماینده قزوین در مجلس:

کاهش بودجه فرهنگی و دینی شایسته کشور زیر پرچم الله‌اکبر نیست

کاهش بودجه فرهنگی و دینی شایسته کشور زیر پرچم الله‌اکبر نیست
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: متأسفانه شاهد کاهش بودجه‌های فرهنگ، دین و مذهب در سال گذشته هستیم، در کشوری که زیر پرچم الله اکبر فعالیت می‌کند، کاهش بودجه فرهنگی و دینی و جوانان شایسته نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی صبح امروز در جمع روحانیون شهرستان آبیک که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین همچنین امام جمعه شهرستان آبیک برگزار شد، با اشاره به نقش بنیادین روحانیت در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی با وجود روحانیت شکل گرفت. تحولات کنونی در جهان به نفع محور مقاومت و تلاش برای برپایی عدالت و صلح جهانی مرهون اندیشه‌ها و اقدامات امام خمینی (ره) است که از دل حوزه‌های علمیه برخاسته بود.

بانوی نماینده استان با انتقاد از کاهش بودجه‌های فرهنگی و مذهبی اعلام کرد: متأسفانه شاهد کاهش بودجه‌های فرهنگ، دین و مذهب در طول سال گذشته هستیم. این مسئله را در شورای اداری و برنامه‌ریزی شهرستان آبیک و همچنین شورای برنامه‌ریزی قزوین مطرح و ضمن گلایه شدید نسبت به این موضوع خواستار ارتقاء این بودجه‌ها شده ایم. در کشوری که زیر پرچم الله اکبر فعالیت می‌کند، کاهش بودجه فرهنگی، دینی و جوانان شایسته نیست.

 محمدبیگی همچنین به همراه نماینده ولی فقیه در استان و مسئولین استانی و شهرستانی در ابتدای حضور در شهرستان آبیک با حضور در گلزار شهدای این شهر، ضمن قرائت فاتحه با آرمان‌های امام راحل و شهدا تجدید میثاق کرد.

