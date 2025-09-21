خبرگزاری کار ایران
مدیرکل انتقال خون استان خبر داد؛

شناسایی دارنده یک گروه خونی بسیار نادر در قزوین

شناسایی دارنده یک گروه خونی بسیار نادر در قزوین
مدیرکل انتقال خون استان قزوین از شناسایی فردی خبر داد که دارای گروه خونی بسیار نادر "دی دش دش" است.

به گزارش ایلنا از قزوین، اسماعیل کلهر در این باره گفت: یک اهداکننده با گروه خونی بسیار نادر --D (دی دش دش) شناسایى شد.

وی افزود: این گروه خونی بسیار نادر از یک مرد 40 ساله پس از اهدای خون شناسایی شده است. ویژگی‌های خاص این گروه خونی نادر «دی دش دش» خصوصیات منحصر به‌فردی دارد و با گروه‌های خونی معمولی متفاوت است.

مدیرکل انتقال خون استان ادامه داد: شخص دارنده این گروه خونی نمی‌تواند از گروه خون دیگری دریافت کند و تنها از فردی با همین گروه خونی بسیار نادر قادر به دریافت یا اهدای خون خواهد بود.

