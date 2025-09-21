خبرگزاری کار ایران
فرماندار اردبیل:

مصوبات سفر رئیس جمهور را تا تحقق کامل پیگیری می کنیم

فرماندار شههرستان اردبیل گفت: خود را مکلف می دانیم با تمام توان و تا زمان تحقق کامل مصوبات این سفر پربرکت و سودمند و با همکاری دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیر روند اجرای آنها باشیم.

به گزارش ایلنا، فرزاد قلندری در جلسه بررسی نتایج سفر رئیس جمهور به استان اردبیل اظهار کرد: قبل از انجام این سفر نیازمندی ها و اولویت های شهرستان احصاء و در جلسات مورد بررسی قرار گرفته بود و با پیگیری استاندار اردبیل موارد مصوب قبل از انجام سفر با وزارتخانه های مربوطه و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ شده و صورت جلسات مربوطه به امضاء  رسیده بود که در جریان سفر مصوب و ابلاغ شد.

وی با قدردانی از توجه و دستورات ویژه رئیس جمهوردر سفر به اردبیل گفت: در این سفر برای پروژه های زیرساختی در حوزه های راه و انرژی، بهداشت و درمان، آب شهری روستایی و تصفیه خانه و فاضلاب ،اجرای طرح هادی روستایی ، ساختمان های آموزشی و خوابگاهی دانشگاه ها و احداث و تجهیز و بازسازی مدارس  اعتبارات بسیار مناسبی علاوه بر اعتبارات مصوب ملی و استانی مصوب شد.

فرماندار اردبیل از اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی مرحوم نجف زاده به عنوان یکی از مصوبات این سفر و همچنین پروژه کنار گذر اردبیل خبرداد و افزود: برای طرح های محرومیت زدایی اقشار کم برخوردار و تحت پوشش نهادهای حمایتی منابع مالی مناسبی  در این سفر مصوب شد.

قلندری همچنین از تامین مالی لازم برای طرح های اقتصادی مختلف این شهرستان خبر داد و افزود : از محل تسهیلات بانکی سفربرای بخشی از سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی و اقتصادی شهرستان تامین مالی شده و هلدینگ‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی در این سفر برای سرمایه‌گذاری در شهرستان در  حوزه های مختلف کشاورزی، گردشگری و صنایع اعلام آمادگی کردند  که به شکل جدی پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای اداری شهرستان اردبیل تاکید کرد : خود را مکلف می دانیم با تمام توان و تا زمان تحقق کامل مصوبات این سفر پربرکت و سودمند و با همکاری دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیر روند اجرای آنها باشیم و طبعا گزارش اقدامات را به اهالی بزرگوار شهرستان ارائه خواهیم کرد.

