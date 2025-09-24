در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
نگرانیهای مجلس و مخالفت جدی با فروش اینترنتی دارو
عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، بر نگرانیهای مجلس و مخالفت جدی با فروش اینترنتی دارو و به تبع آن تهدیدات سلامت عمومی تأکید کرده و گفت: نظارت تخصصی بر پلتفرمهای عرضه دارو برای جلوگیری از قاچاق و حفظ استانداردها بسیار ضروری است.
سید محمد جمالیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: موضوع پلتفرمهای فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامتمحور بررسی شود. اولویت نخست باید پیشگیری، نظارت و ارتقاء عدالت در سلامت باشد. در این راستا صرفاً تسهیلگری بدون پشتوانه نباید اتفاق بیفتد، چرا که تبعات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه مجلس با فروش اینترنتی دارو مخالف است، ادامه داد: بر اساس قانون، توزیع دارو تنها از طریق داروخانهها، مجاز است. دلیل آن روشن است، زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد. اگر فروش اینترنتی دارو بدون سازوکار منطقی اجرایی شود، کشور را از مسیر قانونمند نظام سلامت خارج خواهد کرد.
کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه فروش دارو به شیوه آنلاین ورود نکردهاند
کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه فروش دارو به شیوه آنلاین ورود نکردهاند

کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و پلتفرمها جزء پیشرانهای جهانی هستند، در حوزه فروش دارو به شیوه آنلاین ورود نکردهاند و در شرایط خاص و با ملاحظات جدی این اقدام را انجام میدهند.
جمالیان تصریح کرد: تنها ۵۴ کشور دنیا با شرایط بسیار خاص مجوز فروش اینترنتی دارو را صادر کردهاند. در ایران به دلیل ضعف نظارت، این اقدام میتواند تهدید جدی برای سلامت مردم باشد. برخی افراد با استفاده از واژههایی همانند تعارض منافع، در پی جا انداختن این فرایند هستند. اما اجازه نخواهیم داد سلامت مردم قربانی این جریان شود.
وی نسبت به تلاش برخی افراد برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو انتقاد کرده و بیان داشت: مشخص نیست برخی با چه اهدافی چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد میدهند. اما باید بدانند که سلامت مردم، محل آزمون و خطا نیست. تحت هیچ شرایطی نباید سلامت مردم با چنین اقداماتی در معرض خطر قرار بگیرد.
شتابزدگی در حوزه فروش دارو و روبرو شدن با بحرانی عمیقتر
شتابزدگی در حوزه فروش دارو و روبرو شدن با بحرانی عمیقتر

اگر در حوزه فروش دارو شتابزده عمل شود با بحرانی عمیقتر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد. بر این اساس باید تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد، چرا که با جان و سلامت مردم روبرو هستیم.
جمالیان ابراز داشت: دارو کالای سلامتمحور است و نمیتوان آن را با سایر کالاها در فرایند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظاممند است و ورود شتابزده به فضای مجازی در این حوزه میتواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.
وی اضافه کرد: اینکه بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به ویژه کمیسیونهای غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصیتر ورود کنند.
نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیمگیریهای عجولانه و غیرتخصصی کرد
نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیمگیریهای عجولانه و غیرتخصصی کرد

لازم است در چنین موضوعاتی مانند فروش دارو، از متخصصان و نهادهای سلامتمحور نظرخواهی شود و مورد پیروی قرار گیرد. نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیمگیریهای عجولانه و غیرتخصصی کرد.
جمالیان به عوارضی که فروش اینترنتی دارو با خود به همراه دارد اشاره داشته و افزود: دارو نیازمند شرایط نگهداری، توزیع و نظارت دقیق توسط مسئول فنی است. نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است. این موارد، مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آنها را مدیریت کرد.
وی بر ضرورت نظمدهی در پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی شرکتهای بیمهگر تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: پرداخت منظم و به هنگام مطالبات داروخانهها، نه تنها به ثبات اقتصادی این بخش کمک میکند، بلکه تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات درمانی و دسترسی بیماران به اقلام دارویی دارد.
یکی از اصلیترین دغدغههای داروخانهها مطالبات از شرکتهای بیمهگر است
یکی از اصلیترین دغدغههای داروخانهها مطالبات از شرکتهای بیمهگر است

یکی از اصلیترین دغدغههای داروخانهها، مطالبات آنها از شرکتهای بیمهگر است که گاهاً ۵ تا ۶ ماه به تأخیر میافتد. این موضوع فشار جدی به اقتصاد داروخانهها به خصوص داروسازان جوان وارد کرده است.
جمالیان تصریح کرد: این وضعیت باعث ایجاد بحران در چرخه تأمین دارو شده که ریشه در کسری بودجه و تخصیص نیافتن منابع دارد. هر چند سازمان برنامهوبودجه بخشی از تعهدات خود را در خصوص پرداخت سهم ارز انجام داده، اما نیاز است سازوکار مشخص و پایداری در بودجه ۱۴۰۵ برای پرداخت به موقع این مطالبات در نظر گرفته شود.
وی به اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرده و بیان داشت: شرکتهای بیمه این وعده را دادهاند با اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، پرداختیها بهروز شود. اما به دلیل مشکلات بودجهای کشور، تحقق این وعدهها در عمل با چالش روبروست و همین امر موجب اختلال در چرخه دارو میشود.
منابع پیشبینی شده در بودجه به صورت کامل به حوزه سلامت تخصیص یابد
منابع پیشبینی شده در بودجه به صورت کامل به حوزه سلامت تخصیص یابد

باید منابع پیشبینی شده در بودجه به صورت کامل به حوزه سلامت تخصیص یابد تا بیمهها بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و از ضرر داروخانهها جلوگیری شود.
جمالیان ابراز داشت: تحریمهای ناعادلانه علیه مردم ایران، حتی دارو و غذا را نیز از مشمولیت خود مستثنی نکرده است. تحریمهای دارویی، چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است. در صورتی که طبق قوانین بینالمللی، دارو و غذا جزء مستثنیات تحریم هستند. موضوعی که باید بیش از گذشته به آن پرداخته شود.
وی اضافه کرد: با این حال متأسفانه شاهد کمبود داروهای اصلی و تجهیزات پزشکی در کشور هستیم. تحریمها به گونهای طراحی شدهاند که عملاً مانعی برای دسترسی به این اقلام حیاتی باشند. باید پذیرفت که تحریمها آنقدر ظالمانه هستند که حتی تأمین دارو و مواد غذایی را نیز با چالشهای جدی روبهرو کردهاند.
تداوم قیمتگذاری دستوری صنعت دارو را به مرز بحران میکشاند
تداوم قیمتگذاری دستوری صنعت دارو را به مرز بحران میکشاند

دارو کالایی سلامتمحور است و قیمتگذاری دستوری دارو به هیچ وجه راهکاری منطقی نیست. تداوم قیمتگذاری دستوری، صنعت دارو را به مرز بحران میکشاند.
جمالیان افزود: در شرایطی که دستمزد کارگران از یک سو و قیمت انرژی و مواد اولیه از سوی دیگر افزایش یافته است، نمیتوان از کارخانهها و شرکتهای تولیدکننده دارویی انتظار داشت با قیمتهای گذشته به تولید اقلام دارویی ادامه دهند. بر این اساس باید برای چنین موضوعی چارهاندیشی شود و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
وی ادامه داد: با این اوصاف اگر اجازه افزایش قیمت در این راستا صادر نشود، تولید دارو متوقف شده و به تبع آن از کیفیت داروهای تولید شده نیز کاسته خواهد شد و در نتیجه واردات اقلام دارویی افزایش مییابد. در این رابطه نمیتوان قیمت دارو را به شکل دستوری پایین نگه داشته و در مقابل انتظار کیفیت بالا در تولید دارو داشت.
دولت مانع افزایش پرداختی قیمت دارو از جیب مردم شود
دولت مانع افزایش پرداختی قیمت دارو از جیب مردم شود

در چنین شرایطی تنها راهکار، حمایت مالی دولت از طریق بیمهها است. دولت باید با تدابیر لازم و به خصوص حمایت از بیمهها، مانع افزایش پرداختی قیمت دارو از جیب مردم شود.
جمالیان تصریح کرد: صنعت داروسازی کشور امروز با مشکلات جدی در زمینه افزایش هزینههای تولید مواجه است. از سوی دیگر مردم نیز دیگر توان تحمل افزایش قیمت دارو را ندارند. بر این اساس مابهالتفاوت افزایش قیمت دارو را یا باید بیمهها پرداخت کنند و یا اینکه از جیب مردم پرداخت شود. در این رابطه راهکار سومی وجود ندارد.
وی به موضوع طرح دارویار و فشارهایی که با اجرای این طرح به مردم وارد شده است اشاره کرده و بیان داشت: البته مردم در طرح دارویار به اندازه کافی تاوان افزایش قیمت دارو را دادهاند و دیگر توان پرداخت ندارند. بنابراین دولت باید در کنار حمایت از تولید، از مردم نیز حمایت کند و راهکار آن هم تخصیص منابع کافی به بیمهها است.
اگر حمایت صورت نگیرد ناچار به واردات دارو خواهیم بود
اگر حمایت صورت نگیرد ناچار به واردات دارو خواهیم بود

اگر این حمایتها صورت نگیرد، ناچار به واردات دارو با هزینه بسیار بیشتر خواهیم بود. بیمهها باید با پرداخت مابهالتفاوت قیمت دارو مانع از افزایش پرداختی از جیب مردم شوند.
جمالیان با بیان اینکه در این حوزه باید از شرکتها و سازمانهای بیمهگر حمایت کرد، ابراز داشت: پرداخت مابهالتفاوت افزایش قیمت داروها باید از سوی دولت و از طریق بیمهها انجام شود. این اقدام علاوه بر حمایت از تولید داخلی، مانع کمبود دارو در بازار و نیاز به واردات گرانقیمت خواهد شد.
وی اضافه کرد: صنعت داروسازی کشور صنعتی توانمند و دارای برندهای معتبر است. مردم به داروهای با کیفیت نیاز دارند و شرکتهای دارویی کشور با وجود تمامی مشکلات و سختیها، همچنان داروی باکیفیت تولید میکنند و برای حفظ برند خود تلاش دارند. اما ادامه این روند بدون حمایت منطقی ممکن نیست.