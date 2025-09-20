خروجی گیلان با ترافیک فوق سنگین 15 کیلومتری مواجه شد

به گزارش ایلنا، فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری گیلان با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک فوق سنگین در مسیر خروجی گیلان از قبل پلیس راه تا محدوده امامزاده هاشم به طول ۱۵ کیلومتر شکل گرفته است.

وی افزود: این ترافیک باعث کندی تردد و ایجاد مشکلاتی در عبور و مرور خودروها شده است.

مرادی با تاکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان گفت: توصیه می‌شود مسافران با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل راهداری و پلیس راه، در تسهیل جریان ترافیک کمک کنند و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.

مدیرکل راهداری گیلان همچنین خاطرنشان کرد: تیم‌های راهداری به صورت مستمر در محل حاضر بوده و اقدامات لازم برای مدیریت ترافیک در حال انجام است.

