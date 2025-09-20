گام بزرگ هرمزگان در توسعه عدالت آموزشی با افتتاح هنرستان فولاد +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری، استاندار هرمزگان در آیین افتتاح هنرستان فولاد هرمزگان با قدردانی از مشارکت صنایع استان در توسعه فضاهای آموزشی گفت: امروز به برکت همت صنعت فولاد هرمزگان شاهد افتتاح یکی از مدارس مهم در استان هستیم که می‌تواند نقش مؤثری در تربیت و آموزش آینده‌سازان ایفا کند.

وی با اشاره به راهبرد دولت در زمینه توسعه عدالت آموزشی افزود: نهضت مدرسه‌سازی در استان هرمزگان با انعقاد تفاهم‌نامه ساخت ۲۳۴ مدرسه شامل یک‌هزار و ۵۰۰ کلاس درس آغاز شده است. این طرح بزرگ با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در حال اجراست.

آشوری ادامه داد: علاوه بر این، تکمیل ۱۳۵ مدرسه نیمه‌تمام نیز در دستور کار قرار گرفته و تا نیمه مهرماه این مدارس به بهره‌برداری رسیده و پذیرای دانش‌آموزان خواهند بود.

استاندار هرمزگان یکی از اهداف مهم این طرح‌ها را ارتقای کیفیت آموزش دانست و خاطرنشان کرد: با همکاری صنایع و بنگاه‌های اقتصادی استان، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی، برنامه‌هایی برای اعطای بورسیه به دانش‌آموزان و فراهم‌سازی مسیر اشتغال پایدار آنان در صنایع پیش‌بینی شده است.

