استاندار هرمزگان خبر داد؛
گام بزرگ هرمزگان در توسعه عدالت آموزشی با افتتاح هنرستان فولاد +فیلم
استاندار هرمزگان در آیین افتتاح هنرستان فولاد هرمزگان گفت: با اجرای نهضت مدرسهسازی و تکمیل ۱۳۵ پروژه نیمهتمام، گامهای بلندی برای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیل دانشآموزان در استان برداشته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری، استاندار هرمزگان در آیین افتتاح هنرستان فولاد هرمزگان با قدردانی از مشارکت صنایع استان در توسعه فضاهای آموزشی گفت: امروز به برکت همت صنعت فولاد هرمزگان شاهد افتتاح یکی از مدارس مهم در استان هستیم که میتواند نقش مؤثری در تربیت و آموزش آیندهسازان ایفا کند.
وی با اشاره به راهبرد دولت در زمینه توسعه عدالت آموزشی افزود: نهضت مدرسهسازی در استان هرمزگان با انعقاد تفاهمنامه ساخت ۲۳۴ مدرسه شامل یکهزار و ۵۰۰ کلاس درس آغاز شده است. این طرح بزرگ با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در حال اجراست.
آشوری ادامه داد: علاوه بر این، تکمیل ۱۳۵ مدرسه نیمهتمام نیز در دستور کار قرار گرفته و تا نیمه مهرماه این مدارس به بهرهبرداری رسیده و پذیرای دانشآموزان خواهند بود.
استاندار هرمزگان یکی از اهداف مهم این طرحها را ارتقای کیفیت آموزش دانست و خاطرنشان کرد: با همکاری صنایع و بنگاههای اقتصادی استان، علاوه بر توسعه زیرساختهای آموزشی، برنامههایی برای اعطای بورسیه به دانشآموزان و فراهمسازی مسیر اشتغال پایدار آنان در صنایع پیشبینی شده است.