دستگیری محکوم ۹۷ میلیارد تومانی در رضوانشهر
فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر اظهار داشت: این متهم که به دلیل جرایم مالی تحت تعقیب بود و پس از رصدهای اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی پلیس در مخفیگاهش در رضوانشهر شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از دستگیری یک محکوم متواری ۶۵ ساله با محکومیت قضایی به پرداخت بیش از ۹۷ میلیارد تومان خبر داد.
وی افزود: متهم پس از دستگیری جهت تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی رضوانشهر با تأکید بر عزم پلیس در برخورد قاطع با مجرمان متواری، تصریح کرد: پلیس در سایه حمایتهای قضایی و مشارکتهای مردمی اجازه نخواهد داد افراد متخلف با قانونشکنی، آرامش و امنیت عمومی جامعه را برهم بزنند.