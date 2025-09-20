دستگیری محکوم ۹۷ میلیارد تومانی در رضوانشهر

به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از دستگیری یک محکوم متواری ۶۵ ساله با محکومیت قضایی به پرداخت بیش از ۹۷ میلیارد تومان خبر داد.

سرهنگ حامد شادبهر اظهار داشت: این متهم که به دلیل جرایم مالی تحت تعقیب بود و پس از رصدهای اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی پلیس در مخفیگاهش در رضوانشهر شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم پس از دستگیری جهت تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی رضوانشهر با تأکید بر عزم پلیس در برخورد قاطع با مجرمان متواری، تصریح کرد: پلیس در سایه حمایت‌های قضایی و مشارکت‌های مردمی اجازه نخواهد داد افراد متخلف با قانون‌شکنی، آرامش و امنیت عمومی جامعه را برهم بزنند.

