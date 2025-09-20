از پوستر رویداد ملی تا ثریا در فارس رونمایی شد

به گزارش ایلنا، پیام نائینی در آیین رونمایی و مراسم افتتاحیه رویداد ملی تا ثریا در استان فارس که با حضور معاون هماهنگ کننده و رئیس سازمان بسیج علمی سپاه فجر فارس و جمعی از مدیران شهری و استانی برگزار شد،ادامه داد: استان فارس میزبان بخش «گردشگری» رویداد ملی ثریا با همت سازمان بسیج علمی پژوهشی استان و دستگاه‌های مختلف خواهد بود.

وی درخصوص اهمیت این رویداد اذعان داشت: اهمیت این رویداد در این است که میتواند سبب توسعه متوازن اکوسیستم کارآفرینی، تقویت هوش جمعی و شبکه سازی و مسئله محوری و حل چالش های واقعی گردد.

به گفته نائینی، مخاطبان رویداد ملی تا ثریا، تیم های استارتاپی، صاحبان کسب و کارهای پایدار و نوآور، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران هستند.

بهره گیری از ابعاد مختلف گردشگری

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر فارس نیز در این نشست گفت: گردشگری موضوعی است که در کشورمان و بطور خاص در استان فارس جای کار بسیاری دارد.

سردار علی پور، متذکر شد: می توان تورهای خاصی تعریف کرد و از همه ظر فیت های گردشگری بهره برد.

این مقام مسئول ادامه داد: در این رویداد باید بتوان از ظرفیت های علمی و مقالات مرتبط نیز بهره برد.

علی پور خاطرنشان کرد: در این رویداد باید همه ذی نفعان گردشگری در تمامی سطوح به جهت ارتقای این صنعت کمک کنند.

به گفته وی، در گردشگری تعالی بخش نگاهمان باید علمی، اجتماعی و اقتصادی توامان باشد و زمینه های مختلف مانند گردشگری مذهبی، گردشگری سلامت، گردشگری روستایی و غیره را شامل شود.

رویداد تا ثریا به دنبال ترویج گردشگری تراز انقلاب اسلامی

مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس نیز در این نشست عنوان کرد: این رویداد ملی پلی است میان نوآوری های استارتاپی و نیازهای واقعی کشور با محوریت گردشگری با شناسایی ظرفیت های منطقه و تمرکز بر محورهای اختصاصی به دنبال ایجاد ارزش افزوده پایدار برای تمام ذی نفعان باشد.

مجید میکائیلی، ادامه داد: ما در گردشگری تعالی بخش به دنبال ترویج گردشگری تراز انقلاب اسلامی هستیم که شاخص های معنویت، اخلاق، استقلال، سبک زندگی ایرانی اسلامی، مقاومت، عزت ملی و استکبارستیزی در آن موج بزند.

مسئول پیشگامان توسعه فرآیند دانش در استان فارس اذعان داشت: باتوجه به ظرفیت های استان فارس، اولویت استان توسعه گردشگری است که در ابعاد مختلف به منظور معرفی جامع پتانسیل های گردشگری، جذب سرمایه گذار، ایجاد ارتباط B2B بین گروه های مختلف ذی نفع و تبدیل ایران به مقصد گردشگری خواهد بود.

به گفته وی، اختتامیه این رویداد در اواخر مهرماه باحضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهری برگزار خواهد شد.

گفتنی است که متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست به وبسایت این رویداد به آدرس https://pishgamanhub.com/tasoraya-event/ مراجعه کنند.

