خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار سطح نارنجی در آذربایجان‌غربی / کاهش دمای ۸ درجه‌ای و بارش برف در راه است

هشدار سطح نارنجی در آذربایجان‌غربی / کاهش دمای ۸ درجه‌ای و بارش برف در راه است
کد خبر : 1688694
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی از کاهش محسوس دمای هوای استان طی روزهای آینده خبر داد و گفت: با صدور هشدار سطح نارنجی، بارش برف و باران، رگبار همراه با رعد و برق، تندباد لحظه‌ای و خیزش گرد و خاک در مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایلنا، سعید خلیلی، از کاهش محسوس دمای هوا بین ۶ تا ۸ درجه سانتی‌گراد در سطح استان خبر داد و گفت: این کاهش دما همراه با فعالیت سامانه بارشی، منجر به بارش برف در مناطق مرتفع شمالی و باران در سایر نقاط استان خواهد شد.

وی با اعلام صدور هشدار سطح نارنجی برای استان، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، طی هفته جاری رگبار متناوب باران، رعد و برق، وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای در اغلب مناطق استان رخ خواهد داد.

خلیلی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی گفت: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، برخورد صاعقه، کاهش کیفیت هوا، خیزش گرد و خاک، و کاهش دید افقی به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی از جمله مخاطرات پیش‌رو است.

وی بر ضرورت آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان باید در آمادگی کامل باشند. همچنین توصیه می‌شود از فعالیت‌های کوهنوردی، سفرهای غیرضروری و تردد در ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس هواشناسی همچنین پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و رودخانه‌ها، و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی را از جمله اقدامات پیشگیرانه ضروری برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بارشی ۲۴ ساعت گذشته گفت: در این مدت، میزان بارش ثبت‌شده در ماکو ۱۴ میلی‌متر، چالدران ۱۰، پلدشت ۶، چایپاره ۳ و خوی ۰.۳ میلی‌متر بوده است.

خلیلی افزود: در شبانه‌روز گذشته، دمای هوای ارومیه بین ۴.۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود و این شهر به‌طور همزمان گرم‌ترین و سردترین نقطه استان ثبت شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی