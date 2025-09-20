به گزارش ایلنا، سعید خلیلی، از کاهش محسوس دمای هوا بین ۶ تا ۸ درجه سانتی‌گراد در سطح استان خبر داد و گفت: این کاهش دما همراه با فعالیت سامانه بارشی، منجر به بارش برف در مناطق مرتفع شمالی و باران در سایر نقاط استان خواهد شد.

وی با اعلام صدور هشدار سطح نارنجی برای استان، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، طی هفته جاری رگبار متناوب باران، رعد و برق، وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای در اغلب مناطق استان رخ خواهد داد.

خلیلی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی گفت: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، برخورد صاعقه، کاهش کیفیت هوا، خیزش گرد و خاک، و کاهش دید افقی به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی از جمله مخاطرات پیش‌رو است.

وی بر ضرورت آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان باید در آمادگی کامل باشند. همچنین توصیه می‌شود از فعالیت‌های کوهنوردی، سفرهای غیرضروری و تردد در ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس هواشناسی همچنین پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و رودخانه‌ها، و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی را از جمله اقدامات پیشگیرانه ضروری برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بارشی ۲۴ ساعت گذشته گفت: در این مدت، میزان بارش ثبت‌شده در ماکو ۱۴ میلی‌متر، چالدران ۱۰، پلدشت ۶، چایپاره ۳ و خوی ۰.۳ میلی‌متر بوده است.

خلیلی افزود: در شبانه‌روز گذشته، دمای هوای ارومیه بین ۴.۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود و این شهر به‌طور همزمان گرم‌ترین و سردترین نقطه استان ثبت شده است.

