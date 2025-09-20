به گزارش خبرنگار ایلنا، عالیه زمانی، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور بهروز آذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان در سالن شهید رجایی استانداری مازندران برگزار شد با اشاره به اهمیت نگاه حمایتی به جامعه زنان بر لزوم توجه ویژه دولت چهاردهم به این قشر و همچنین حمایت از اقتصاد خانواده‌ها در استان مازندران تأکید کرد.

وی بابیان اینکه هر اتفاق خوبی که برای زنان رقم بخورد، خانواده نیز ارتقا پیدا می‌کند، نگاه استاندار مازندران به جامعه زنان و انتصاب آنان در مناصب مدیریتی را ارزشمند خواند و ابراز امیدواری کرد دولت آقای دکتر پزشکیان با نگاه ویژه‌ای به جامعه زنان، انگیزه و اعتماد آنان را افزایش دهد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی همچنین به لزوم بازنگری در برخی واژگان مانند «بد سرپرست» یا «بی‌سرپرست» برای حفظ کرامت زن اشاره کرد و گفت: خوشحالیم که به این موضوع توجه ویژه شد.

وی به تخصیص نیافتن کافی منابع مالی به خانواده‌ها و زنان اشاره کرد و افزود: منابع مردم در بانک‌ها است اما بیشتر به مصارف دولت می‌رسد و ارقامی که باید صرف خانواده‌ها و زنان ما شود بسیار کمتر است. وی ابراز امیدواری کرد با تلاش معاونت امور بانوان، این تغییر رویکرد ایجاد شود.

زمانی در ادامه به مسئله اشتغال در استان مازندران پرداخت و گفت: مازندران دارای بیشترین میزان زنان تحصیل‌کرده کشور است، اما به همان ترتیب بالاترین میزان بیکاری را نیز دارد.

وی مهارت‌آموزی را راهکاری برای کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا و رفع بیکاری کاذب دانست و با توجه به نگاه استاندار به جامعه زنان، خواستار تخصیص اعتبار برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به امور بانوان، خانواده و استانداری شد.

وی همچنین بر توانمندی زنان ایرانی تأکید کرد و خواستار افزایش سقف اعتبارات در حوزه اقتصاد، زنان و خانواده شد.

زمانی در پایان به مسئله کاهش نرخ موالید و پیری جمعیت در مازندران اشاره کرد و گفت: در قوانین جمعیتی متأسفانه به جامعه زنان و مادران نگاه قابل‌تاملی وجود نداشته است، بنابراین باید در حوزه تعالی خانواده به این موضوع توجه بیشتری شود.

