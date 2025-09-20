قاتل پسر ۱۶ ساله در آمل دستگیر شد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس مازندران، سرهنگ مجید باقری جامخانه روز شنبه اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری و نزاع منجر به قتل دریکی از خیابان‌های شهرستان آمل، در کوتاه‌ترین زمان مأموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور به‌موقع مأموران پلیس در محل حادثه، بررسی‌ها و تحقیقات اولیه مشخص شد براثر درگیری و نزاع، پسر ۱۶ ساله که با ضربه چاقو به سینه براثر شدت جراحات وارده و انتقال به بیمارستان فوت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل بابیان اینکه در این درگیری متهم با چاقویی که به همراه داشته، ضربه به سینه مقتول وارد کرد و از محل متواری شد.

سرهنگ باقری تصریح کرد: با اقدامات فنی و پلیسی تیم ویژه کارشناسان پلیس آگاهی، متهم در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده قضایی با قرار موقت صادره روانه زندان شد.

