خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
قاتل پسر ۱۶ ساله در آمل دستگیر شد

قاتل پسر ۱۶ ساله در آمل دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: پسر ۱۶ ساله آملی که در پی وقوع درگیری در این شهرستان به قتل رسیده بود، قاتل وی در کمترین زمان ممکن دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری   پلیس مازندران، سرهنگ مجید باقری جامخانه روز شنبه اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری و نزاع منجر به قتل دریکی از خیابان‌های شهرستان آمل، در کوتاه‌ترین زمان مأموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور به‌موقع مأموران پلیس در محل حادثه، بررسی‌ها و تحقیقات اولیه مشخص شد براثر درگیری و نزاع، پسر ۱۶ ساله که با ضربه چاقو به سینه براثر شدت جراحات وارده و انتقال به بیمارستان فوت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل بابیان اینکه در این درگیری متهم با چاقویی که به همراه داشته، ضربه به سینه مقتول وارد کرد و از محل متواری شد.

سرهنگ باقری تصریح کرد: با اقدامات فنی و پلیسی تیم ویژه کارشناسان پلیس آگاهی، متهم در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده قضایی با قرار موقت صادره روانه زندان شد.

